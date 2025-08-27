La mujer que fue asesinada a puñaladas la madrugada de este miércoles frente a un negocio en el sector Villa Pesquera del barrio Bajos, en Patillas, fue identificada como Claribel Montes Alicea, de 40 años y vecina de Arroyo.

El protocolo de feminicidio fue activado durante la investigación de la escena como se establece, reveló el teniente Edwin Goden Crespo, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.

Se solicitó ayuda de la ciudadanía para localizar a José A. Virola Álamo, la última expareja de la víctima, para ser entrevistado.

Se presume que se transporta en el vehículo Hyundai Accent, color gris, del año 2005, tablilla GPR-659, propiedad de la víctima.

PUBLICIDAD

“Estamos buscándolo, no como sospechoso, sino para entrevistarlo, fue la última pareja conocida de la mujer y nosotros queremos entrevistarlo para que nos arroje luz sobre lo que pasó”, declaró el teniente.

En diciembre del año pasado se expidió una orden de protección a favor de la víctima y ella acudió en enero para desestimarla. “Había querella, pero ella abandonó el proceso”.

La Policía busca dar con el paradero del José A. Virola Álamo, expareja de la víctima para ser entrevistado. ( Suministrada )

El hombre de 47 años tiene antecedentes penales por violencia doméstica con otras dos parejas, casos de agresión, violación a la Ley de Armas, vehículos Hurtados y apropiación ilegal, observó. Se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.

A las 2:30 a.m. de este miércoles, se recibió una llamada telefónica al cuartel de Patillas que notificaba sobre una mujer ensangrentada con heridas en la cabeza que estaba caminando por el lugar clamando por ayuda.

Los policías la localizaron frente a un negocio de venta de pinchos que estaba cerrado y lograron hablar con ella, el contenido de la conversación no ha sido revelado o si logró revelarles quien fue el autor de los hechos.

Se hicieron gestiones para solicitar una ambulancia, no obstante, para cuando llegaron los paramédicos había fallecido.

“La dama presenta múltiples heridas de un arma punzante en difererentes partes del cuerpo y reciéntemente el hermano la identificó”, indicó Goden Crespo.

La víctima laboraba en obras de construcción controlando el tránsito, agregó el teniente.

Se investiga si hay querellas por violencia doméstica con alguna pareja para entrevistarlo.

También se entrevista a los vecinos para establecer el lugar en el que se hospedaba por el mismo sector y si estaba acompañada.

PUBLICIDAD

La pesquisa está a cargo de la agente Niviana Cartagena, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, junto al fiscal Dayana Rosario adscrita a la Unidad Especializada de Violencia de Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores.

En lo que va de año 31 mujeres han sido asesinadas, dos de ellas menores de 18 años, según las estadísticas preliminares de la Policía de Puerto Rico.

Los motivos se dividen en 13 casos por violencia doméstica, 1 en un “carjacking”, 6 por venganzas, rencillas, peleas o discusiones, que incluyen las dos muertes de las menores.

Para confidencias que ayuden a dar con su paradero llame al (787) 343-2020 o al (787) 866-2020