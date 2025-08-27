Cargos por maltrato a personas de edad avanzada fueron radicadas en el tribunal de Guayama contra una mujer que se alega, agredió a su madre de 80 años en medio de una discusión con su hermana.

Los hechos alegadamente ocurrieron el domingo cuando la imputada, identificada como Linda Pérez Denizard, de 60 años, se enfrascó en una discusión con su hermana, por un asunto de dinero. Al parecer la discusión entre hermanas comenzó a acalorarse, por lo que la madre se interpuso entre estas en un intento de controlar la situación, pero fue empujada por la Pérez Denizard, quien a renglón seguido golpeó a su hermana en el rostro.

El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien ordenó radicar cargos por violaciones al artículo 127 A (Maltrato a persona de edad avanzada). Por estos hechos, el juez Ángel Rodríguez Torres determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000 a Pérez Denizard, la cual no prestó, por lo que se ordenó su ingreso a prisión.