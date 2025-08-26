Un total de nueve cargos criminales fueron radicados contra un hombre que alegadamente abusó sexualmente de una menor de 11 años.

El imputado fue identificado como Jeffrey Morales Torres, de 32 años. Los hechos que se le imputan a Morales Torres se remontan al marzo del 2024, cuando se presentó una denuncia contra el hombre por actos lascivos contra la menor. Tras la investigación, realizada por agentes de la División de Delitos Seuxales de Guayama, contra el hombre se radicaron tres cargos por agresión sexual, tres cargos por actos lascivos y tres cargos por maltrato a menores.

El caso fue llevado ante el juez Ángel Rodríguez Torres, quien encontró causa para arresto en todos los cargos e impuso una fianza ascendente a $270 mil, la que el acusado no prestó, por lo que fue enviado a prisión.

Acusan a un sexagenario por abuso sexual contra una menor

De otra parte, el Departamento de Justicia informó de la radicación de cargos contra un hombre de 63 años, por maltrato y múltiples delitos de carácter sexual contra su hija, de 13 años.

Al imputado, identificado como Alberto Martínez González se le radicaron cuatro cargos por actos lascivos y otros cuatro cargos por maltrato a menores. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2019 al 2022.

El sexagenario fue llevado ante el juez Ángel G. Rodríguez, quien encontró causa en todos los cargos y le impuso una fianza ascendente a $200 mil, la que no prestó.

La vista preliminar en su contra fue señalada para el 3 de septiembre, en el Centro Judicial de Guayama.