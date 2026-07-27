¿Cuál es el principal problema que enfrenta su municipio?

Tenemos varios puntos, seguridad, asuntos de la vejez, salud en general, que estamos trabajando, pero, en términos de salud, hay algo que yo no tengo un control, y es la situación del bienestar animal. Hay una preocupación generalizada de cómo generamos un control de la situación que tenemos con los animales realengos por un lado, con la preocupación de gente por lo que está pasando con los animales, pero la despreocupación de otros que abandonan animales.

¿Cuáles acciones ha realizado para hacerle frente?

Nosotros tenemos aquí en Toa Baja el Instituto Municipal de Cooperativismo y Participación Ciudadana, que es un instrumento que, a través del municipio, nos ayuda a reunirnos con los líderes de las distintas comunidades, y en este caso particular, estamos trabajando con ellos y montando una serie de campañas de esterilización y vacunación a las mascotas a bajo costo. Hemos sacado un presupuesto para disponerlo a la ciudadanía en general y eso le baja sustancialmente el costo de lo que representa la esterilización y las vacunas, y ha funcionado de forma efectiva. Otra cosa que estamos tratando es ver cómo nos conectamos con los rescatistas, porque queremos entender cómo piensan los rescatistas, cómo nos podemos interconectar con ellos y cómo nos ayudan, para poder ser parte de la solución. Y estamos en conversaciones también con veterinarios para ver de qué forma establecemos un centro de operaciones para que entonces, en lugar de campañas de esterilización, que hacemos básicamente una por mes, pues podamos tener un lugar donde la gente pueda visitar en forma frecuente para vacunar sus mascotas o generar la esterilización. Estamos tratando también de generar conciencia de personas que alimentan a los animales en la calle, porque eso crea un punto para ese grupo de animales. Y aunque es una buena intención, pero no resolvemos la situación de quién es dueño del animal. Simplemente ahí está y marca una oportunidad para que, si no está esterilizado, pues sigue creciendo el grupo de animales sin control.

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¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Siempre el proyecto más importante para mí es la organización de comunidades. A través de esa organización, desarrollamos todos los temas que puedan ser pertinentes para nosotros como municipio. Dentro de ese contexto, en este 2026 los proyectos más importantes van a ser los de reconstrucción.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

La primera fase de proyectos va a salir en este año. Estamos hablando de quizás unos 30 o 40 proyectos que son bien esperados por la comunidad. Hubiésemos querido hacerlo con mayor celeridad, pero los trámites burocráticos siempre generan tardanza. Pero todo ocurre con un propósito, pues esta organización comunitaria, o ese tejido social que hemos logrado acá en Toa Baja, permite ahora que, cuando vayamos desarrollando estos procesos de reconstrucción, más allá de reconstruir canchas, parques o facilidades recreativas como estructuras físicas, lo que vamos a reconstruir es el hogar comunitario, el hogar donde haya comunidades organizadas que, cuando yo les ponga esas facilidades óptimas en sus manos, ellos se conviertan en los administradores y custodios de esas facilidades.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Uno de los mayores logros como municipio es poder ordenar la casa municipal en forma administrativa y fiscal. Tenemos una administración sumamente saludable y también tenemos unas finanzas saludables. Eso permite tranquilidad. Y lo hemos llevado al Instituto de forma transparente. Y hemos logrado lo que llamamos “la revolución llanera”.