A partir de este miércoles, 7 de octubre podrás buscar un árbol endémico, nativo y frutal en distintos puntos de Puerto Rico como parte del evento anual de reforestación La Siembra que realiza Para la Naturaleza.

Los eventos de repartición libre de costo, que se extienden hasta el 10 de octubre, comenzarán a las 9:00 a.m. y culminarán a las 4:00 p.m.

Los ciudadanos podrán buscar sus arbolitos en: la Reserva Natural Hacienda La Esperanza (Manatí), la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan (Fajardo), La Guancha (Ponce), el Estadio Centro Americano (Mayagüez), el Vivero de Río Piedras, Jardín Botánico Sur y el Vivero de Barranquitas. La disponibilidad de especies varía según la localidad.

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Allí el equipo de Para la Naturaleza te orientará para que te lleves los árboles adecuados para tu espacio y los acompañes a crecer.

Antes debes registrarte en el evento que identifiques, podrás escoger: el lugar, hora y cantidad de árboles.

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Este año, la organización extiende la iniciativa durante todo el mes de octubre a través de la campaña educativa Siembra Sombra, y convoca a comunidades, organizaciones y entidades a realizar siembras simultáneas el sábado, 24 de octubre, Día de Siembra.

Por décadas, Para la Naturaleza ha impulsado la reforestación como práctica de mitigación del cambio climático. La Siembra surgió durante la pandemia como un evento de repartición de árboles desde los Viveros Para la Naturaleza. Desde entonces, la organización ha repartido cerca de 100,000 árboles y arbustos nativos, endémicos y frutales a ciudadanos, grupos y entidades comprometidas con la reforestación, y su equipo ha sembrado 20,000 árboles adicionales en las áreas naturales que cuida.

A diferencia de ediciones pasadas, este año La Siembra no se limita a un evento de repartición de árboles, pues hay varias actividades:

Talleres de germinación y siembra: se realizarán en los Viveros de Para la Naturaleza, donde se enseña a germinar y cuidar árboles nativos y endémicos, elegibles para horas de Contacto Verde.

Busca tu árbol: del miércoles, 7 de octubre al sábado, 10 de octubre, de 8:00 am a 4:00 pm, Para la Naturaleza distribuye árboles nativos, endémicos y frutales en la Reserva Natural Hacienda La Esperanza (Manatí), la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan (Fajardo), La Guancha (Ponce), el Estadio Centro Americano (Mayagüez), el Vivero de Río Piedras, Jardín Botánico Sur y el Vivero de Barranquitas. La disponibilidad de especies varía según la localidad.

Organiza o únete a una siembra: el sábado, 24 de octubre, comunidades, organizaciones y entidades públicas y privadas realizan sus propias siembras.

Una plataforma digital para acompañarte todo el año

Como parte de esta edición, Para la Naturaleza lanza la página web de La Siembra (pln.org/lasiembra), una herramienta de acción comunitaria que convierte la campaña Siembra Sombra en una experiencia digital participativa.

Desde un mapa del archipiélago, puedes encontrar eventos públicos de repartición de árboles, crear tus propios eventos de siembra —públicos o privados—, registrar las especies que siembras y aprender sobre árboles nativos, endémicos y frutales.

Por qué sembrar árboles nativos y endémicos

Estos árboles alimentan los acuíferos, reducen las temperaturas, toleran mejor los eventos de sequía, se recuperan con mayor rapidez tras eventos atmosféricos, resisten mejor organismos invasores y enfermedades, combaten la contaminación, mitigan la erosión de los suelos, proveen alimento y refugio a la flora y fauna nativa y migratoria, y forman parte del paisaje y la identidad cultural del archipiélago.