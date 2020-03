(The Associated Press)

Aun cuando alrededor del 60% de los datos que se tienen de las 239 personas que han dado positivo al coronavirus COVID-19 no están disponible, las estadísticas levantadas por el Departamento de Bioestadísticas y Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico revelan que la cifra de los contagiados que no tiene historial de viaje reciente ha superado levemente a los que han llegado del extranjero.

Las cifras dadas a conocer por el task force médico del coronavirus indican que, de los 239 casos positivos, no se tienen datos de 161 personas sobre su historial de viaje. Del resto, se sabe que 40 no estuvieron de viaje y otras 38 contrajeron la enfermedad tras llegar de otro país.

Además, se destaca que los municipios de San Juan, Guaynabo, Bayamón y Caguas es donde reside la mayoría de las personas que han dado positivo al virus. Mientras, la mayoría de los contagiados fluctúan entre las edades de 40 a 59 años.

No obstante, se destaca del más reciente informe divulgado por el task force médico del coronavirus y el Departamento de Salud que una niña de 11 años, residente de la región de Caguas, es el caso de menor edad que ha dado positivo al COVID-19 durante una prueba realizada en un laboratorio privado.

La de mayor edad es una mujer también residente de la región de Caguas y que tiene 94 años. Su prueba fue procesada por el Departamento de Salud, según se destaca del informe.

Otro dato trascendental que se destaca es que la mayoría de las personas detectadas en la Isla como positivo a coronavirus ha sido porque presentan los síntomas.

El informe establece que se desconoce sobre la salud de 147 personas. Sin embargo, del resto se destaca que 89 presentan síntomas asociados a la enfermedad, como tos seca, dificultad respiratoria y fiebre. Solamente tres casos alegan no haber tenido ningún síntoma.

Cabe destacar que en redes sociales las críticas contra este informe son muchas y basadas en hechos.

Por ejemplo, un ciudadano, identificado en Facebook como Michel Alejandro, aludió a que ayer la cifra de contagios en la región de Caguas ascendía a 26. Hoy, sin embargo, aparecen menos positivos. Se informa de solo se acumulan 19. El dato fue corroborado por Primera Hora y resultó ser cierto.

Wendell J. Montalvo Cupeles, por su parte, escribió que “los datos no pueden ser confiables si el 61% de la data no está disponible para poder establecer una estadística clara. Ahora bien, como es posible que hasta ayer tenían reportado un caso en Sabana Grande y el alcalde de San Germán y los medios de comunicación dieran información de un empleado municipal de San Germán diera positivo y aquí no se esté contemplando o no lo hayan podido identificar. La pregunta más bien será, ¿Cuán confiable y cuán viable es llevar una estadística de esta manera?”

Primera Hora solicitó una entrevista con el epidemiólogo del task force médico, Juan Carlos Reyes, para conocer la razón por la que todavía no han logrado levantar un sistema de vigilancia concreto. Se espera todavía por una respuesta.

El sábado pasado el galeno reconoció que las primeras estadísticas levantadas por el Departamento de Salud eran “deficientes”, por lo que llevaban una semana intentando establecer un sistema de vigilancia que permitiese conocer, por ejemplo, cuántas personas se han recuperado de la enfermedad, cómo se han presentado los síntomas o las razones por las que se cree se contagiaron.

Hasta el momento, solo se conoce que dos personas se han recuperado del coronavirus en la Isla. Se trata de un militar californiano de 87 años que fue trasladado de un crucero hasta Mayagüez para recibir asistencia, así como el de un italiano de 70 años que llegó en el crucero Costa Luminosa junto a su esposa. Ella se convirtió en la primera persona en fallecer a causa de la enfermedad. Actualmente, ya suman ocho decesos.