[NOV 4] 8 AM

🌀Tropical Weather Outlook: NHC is monitoring AL97 across the Western Caribbean Sea with a low chance of formation in 7 days.

🌀El CNH está monitoreando AL97 a través de las aguas del oeste del Mar Caribe con baja probabilidad de formación en 7 días. #prwx #usviwx pic.twitter.com/pxSGyh00s2