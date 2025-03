Camuy. Greñas, Morena, Roma, Zafira y Rocco tienen algo en común: que los humanos que les identifican como sus mascotas suelen pasar bastante tiempo o viven en Camuy, un municipio que ya había dado pasos para ser más amigable con los animales y ahora acaba de recibir una asignación para que más negocios creen espacios para permitir a sus clientes disfrutar su visita junto a ellos.

La noticia fue celebrada por personas amantes de mascotas, muchas de las cuales ya pasean con frecuencia por el pueblo con ellas o incluso las llevan a los negocios.

Por ejemplo, Linneidy Heredia, la persona a cargo de la inquieta perrita salchicha Morena, calificó de “espectacular” la idea de que haya más establecimientos donde se permitan las mascotas.

Mientras visitaba la tienda Petlados, especializada en mascotas, sostuvo que “yo no era ‘pet lover’ y ahora estoy enamorada”.

“Ahora los busco (negocios amigables a mascotas). Estoy por aquí mayormente y hoy, pues, estoy aquí, y vamos a probar (paletas artesanales para perros y gatos), vamos a ver qué dice la chica”, comentó, mientras la perrita, aunque no podía responder con palabras, dejaba claro que le gustaba la paleta que le ofrecieron, lamiéndola con entusiasmo.

Zulmarys Ramos, la persona a cargo de la preciosa Roma, consideró “fenomenal la idea de poder traer a nuestras mascotas a un lugar donde podamos compartir con ellos, darles también esa calidad de vida que merecen”.

“Para mí, eso está súper. Soy de Camuy, usualmente frecuento el área (del casco urbano), vengo con mi mascota al café. Y eso me parece magnífico”, agregó, mientras Roma, sentada sobre un banquito junto a la vitrina del negocio, saboreaba sin pausa su paleta favorita.

“Pienso que es una buena iniciativa de parte del municipio de Camuy que haya considerado eso, ya que muchas veces nos limitamos a salir con nuestras mascotas, ya que tienen restricciones y en muchos lugares, pues obviamente, no podemos estar con ellas. Entiendo que, para mí, y sé que para muchas personas también, es una gran oportunidad”, insistió la joven.

Entretanto Verónica Rodríguez, presidenta del negocio Petlados LLC y de la tienda Petlados Store, localizada en el casco de Camuy y donde se le puede ver acompañada de su juguetón perro dálmata Greñas, celebró como algo “realmente super brutal” que más negocio se puedan a sumar a ser espacios “pet friendly”.

“Nosotros teníamos un ‘food truck’ y dijimos, ‘¿por qué no vamos a tener algo para los perros?’, porque siempre decimos somos ‘pet friendly’, pero ‘pet friendly’ va más allá de, simplemente, aceptarlos, sino tener algo para ofrecerles a ellos”, comentó Rodríguez.

“Ahí surge lo que es Petlados. Cogimos cursos con nutricionistas canina y felina, hicimos lo que es este negocio que, dentro de que era una segunda opción, realmente pasó a ser la primera. Ahora mismo, distribuimos alrededor de toda la isla a más de 15 tiendas”, compartió.

“Y realmente es cuestión de concientizar a las personas a que las mascotas son parte de nuestra familia y, a su vez, darle una golosina que sea saludable”, agregó.

Aseguró que no considera el surgimiento de más negocios amigables a mascotas como una competencia, ni siquiera si se dedican también a vender paletas como ellos, pues “hay muchos perros en Puerto Rico” y hay espacio para marcas diferentes, aunque resaltó que “lo que nos caracteriza a nosotros es la calidad”.

Y aunque solo vimos perros en el negocio, Rodríguez aseguró que “realmente nuestras paletas se las puede comer todo el mundo”.

“Mi hijo de tres años se las come y las disfruta. ¿Por qué? Porque son a base de yogurt, no tiene nada de azúcar y son frutas frescas. No es nada congelado, no es que tiene croquetas de perro, no. Son productos naturales, es algo super saludable. Yo he ido a eventos que personas han comprado para ellos mismos. A mí mamá le gusta la de papaya y queso, porque literal es comer papaya con queso”, sostuvo, agregando que “a los gatos les gusta más lo que son las carnes, el atún, por eso la de pollo es la que mayormente los gatos las disfrutan”.

Mientras, en un área más rural del pueblo, cerca de la playa, en el restaurante El Punto del Flamingo, donde además de los propietarios, Naida Pérez y su hijo Luis Antonio Cruz Pérez, se puede uno encontrar al impresionante gran danés Rocco o la simpática bulldog Zafira, también aplaudieron la iniciativa del municipio.

“Aquí vienen muchos clientes con sus animales. Lo principal para nosotros es que a mi hijo le encantan los perros. Ya nosotros tenemos perros todo el tiempo, y las mascotas se han convertido como un miembro más de la familia. Las familias vienen con sus mascotas y a mí me place, de verdad, me encanta, porque pues se disfruta en familia”, afirmó Pérez.

El sitio, “como es un restaurante al aire libre”, ya lo visitan gente “con muchos animalitos”, e incluso ya venden allí paletas para mascotas. Sin embargo, planean lanzar “una propuesta para hacer un parque… y ser uno de los primeros que tenga ese espacio para que la gente traiga sus mascotas y disfruten un día familiar”.

“Lo de nosotros es que cuando la gente llegue aquí, se sientan en libertad, que no se vean cohibidos. Eso es importante. Mami y yo estábamos hablando y comentando par de cositas que queremos hacer pa ponerlo más bonito, pa que los perros vengan, tengan una fuente pa que puedan tomar agua, cosa que los perros también se sientan bien y que los dueños digan, ‘ahí puedo dejarlo’”, comentó Cruz Pérez.

Reconocidos como “Better City for Pets”

El entusiasmo también se ha expandido a los funcionarios municipales, incluyendo al alcalde Gabriel “Gabi” Hernández, quien también tiene en su familia a un perro, Newton.

Hernández expresó su entusiasmo por este logro, que también alcanzaron las ciudades estadounidenses de Baltimore, Maryland; Fremont, California; Lancaster, Ohio y Nashville, Tennessee.

“Esto demuestra nuestro compromiso con impulsar más oportunidades para que nuestros ciudadanos disfruten de espacios seguros y accesibles junto a sus mascotas. Por ello, creamos el programa Camuy Pet Friendly City, con el objetivo de fomentar una convivencia armoniosa con nuestros animales”, afirmó el primer ejecutivo municipal.

Eduardo Román, director de planificación y desarrollo económico del municipio, explicó que Camuy “ya está certificado por la organización (programa) Better City for Pets (de la organización Mars Petcare), desde el 2022″, y ahora, tras su participación en la contienda por una asignación de fondos en la que compitieron “con ciudades de diferentes estados, Camuy ganó ese ‘grant’ (asignación). Es la primera vez que un municipio en Puerto Rico obtiene ese ‘grant’”.

Detalló que la asignación otorga $20,000 para que el municipio trabaje una ordenanza para que los comerciantes de Camuy puedan certificarse como ‘pet friendly’, y así las personas puedan ir con sus mascotas a sus establecimientos.

Esa certificación implica que el comerciante “tenga un área asignada para mascotas”. El propietario recibirá adiestramientos y su negocio exhibirá un sello distintivo para que la gente pueda identificarlo.

Román indicó que cualquier dueño de restaurante o café en Camuy puede someter su propuesta para participar del proceso para ser uno de los 15 negocios que se escogerán para beneficiarse de esta asignación.

Los interesados pueden comunicarse al Departamento de Planificación y Desarrollo al 787-898-2160, extensión 3500.

Agregó que, una vez se complete la ordenanza, que se haría pública a través de las redes sociales del municipio, se llevaría a cabo el proceso de evaluación y selección de los establecimientos.

Román insistió en que esta es una de las iniciativas de la administración del alcalde Hernández en busca de que “Camuy siga reverdeciendo y sea un ejemplo a seguir a nivel nacional”. Esperan que sea “el primer paso para que otras ciudades de Puerto Rico emulen el trabajo que se está haciendo en Camuy y puedan también proveer esos espacios a lo largo de todo Puerto Rico”.

Maribel Pérez, directora de arte, cultura y turismo de Camuy, por su parte, recordó que el municipio ya cuenta con varios espacios donde las personas pueden llegar a disfrutar con sus mascotas, como “nuestras playas, la playa Peñón Amador y la playa Peñón Brusi, que hay estacionamiento, hay varios negocios, todos al aire libre, y todos aceptan su mascota”.

“Y tenemos el Paseo Lineal Yiye Ávila, donde puedes hacer tus ejercicios con tu mascota también. Tenemos el Parque Pasivo José Méndez Franqui, donde hay laguito con patitos y tortuguitas, obviamente el perro va a estar en un área abierta ahí. Tenemos el Paseo Tablado Florencio Cabán, que está al pie del Río Camuy y es un litoral largo donde la gente normalmente va a pasear con su perrito y caminar. Y tenemos nuestra Plaza Pública Luis Muñoz Marín, donde todos los últimos viernes de cada mes celebramos Sabor a Camuy”, enumeró.

“A todos pueden venir con sus mascotas”, insistió, aunque aclaró que esas áreas son espacios abiertos y cada persona debe asegurarse de llevarlos con su “leash” (correa), así como recoger los desperdicios que puedan dejar, pues el enfoque del programa y del “grant” es “no solamente habilitar los negocios para que sean un espacio compartido, pero que nosotros podamos concienciar a la gente de que pasear con tu mascota, tienes que asumir una responsabilidad, para que las áreas estén limpias y que otras personas puedan disfrutar igual”.

Además, la directiva municipal recordó que Camuy cuenta su propio sistema de transporte, con cinco rutas “desde la playa hasta el campo, con paradas en los lugares turísticos y en los lugares donde se ofrecen servicios a la ciudadanía, entiéndase la alcaldía, el hospital”, y personas pueden viajar en ese sistema de transporte con las mascotas que estén “debidamente autorizadas por ley” como acompañantes, es decir, mascotas de servicio, de terapia y similares.