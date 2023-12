El grupo de artistas que se organizó para celebrar un concierto a beneficio del reconocido compositor Antonio Cabán Vale, conocido en el mundo artístico como “El Topo”, comunicó hoy la cancelación del evento.

Según precisó el Comité Organizador del evento a través de un comunicado de prensa, el concierto buscaba recaudar fondos a través de un concierto que se celebraría desde la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, para ayudar a El Topo, quien vive momentos de precariedad tras haber sufrido un derrame cerebral en el 2021.

No obstante, los organizadores dijeron que alrededor del evento se creó un ambiente de comentarios negativos que abordaban el uso de fondos recaudados y que incluían las alegaciones de la familia de “El Topo”, que se indica, no apoyaban la iniciativa.

PUBLICIDAD

“Si tomamos como cierto que El Topo y su familia no están de acuerdo con esta iniciativa entonces no vale la pena continuar con el proyecto. Con dolor en el alma hemos decidido entonces detener la organización del Concierto El Topo es Nuestro el cual deseábamos que fuera un acto de amor y desprendimiento que no merece diluirse en el chisme y la malidicencia”, dijeron.

La pasada semana, el Departamento de la Familia (DF) radicó un recurso legal para intervenir en el caso del “El Topo” al amparo de la Ley 121 (Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores) tras recibir dos referidos independientes.

“Rápidamente, y en cumplimiento con la la Ley Núm. 121 de 2019, procedimos hoy a presentar un caso ante el tribunal municipal de San Juan para servir como ente facilitador en la prestación de servicios”, señaló mediante declaraciones escritas a Primera Hora Ciení Rodríguez Troche, secretaria del DF.

Hace unos días trascendió en los medios (NotiCentro) que a consecuencia del padecimiento, “El Topo” tiene la mitad derecha de su cuerpo inmóvil, lo que lo mantiene alejado de los escenarios, impedido de ganar su sustento. De acuerdo con la información, el reconocido compositor contaba con el servicio de un ama de llave que le ofrecía el municipio de San Juan, pero estos fueron cancelados hace más de un año, a solicitud de su hijo.