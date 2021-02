Los próximos dos eventos de clínicas de esterilización y vacunación gratuitas Spayathon en la Isla fueron cancelados debido a la pandemia, informó The Humane Society.

Las rondas estaban pautadas para febrero y mayo de este año.

“Hemos tomado esta difícil decisión para proteger la salud de nuestros empleados, voluntarios, así como las miles de personas que visitan nuestras clínicas cada ronda”, indicó en declaraciones escritas Amy Nichols, vicepresidenta de The Humane Society of the United States.

“Anticipamos relanzar el programa en noviembre de este año. Esta iniciativa ha mejorado la calidad de vida de sobre 56,000 animales sin costo alguno para los guardianes y dueños de mascotas. Valoramos las medidas tomadas por el gobierno para proteger al público”, agregó.

HSUS y los miembros de la coalición Spayathon for Puerto Rico continuarán llevando a cabo esfuerzos para esterilizar y vacunar a animales sin hogar durante la primavera y el verano. Estas clínicas serán organizadas directamente con organizaciones de rescate y se tomarán medidas para proteger la salud y el bienestar de las personas involucradas.

Dichas clínicas no estarán abiertas al público en general ya que se tratarán animales sin dueños.