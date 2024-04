El municipio de Canóvanas anunció un paso firme para colocarse a la vanguardia de la transformación de ciudades aprovechando las ventajas de nuevas tecnologías, para convertirlas en sitios más accesibles, con mejor infraestructura de transporte y con un sistema de carreteras de mayor eficiencia y equidad, según anunció este jueves la alcaldesa Lornna Soto Villanueva.

Esta iniciativa pionera, que entre otras cosas usaría datos en vivo para optimizar el tráfico, la seguridad vial y el uso de espacios de estacionamiento, será posible gracias a que Canóvanas fue una de las 34 ciudades entre cientos que compitieron a nivel de todo los Estados Unidos, incluyendo tres de Puerto Rico, que logró que su proyecto fuera aceptado para recibir una subvención del programa SMART, del Departamento de Transporte federal.

“Estoy bien contenta con esto… es un gran placer compartir una noticia que marcará un logro significativo en nuestras ejecuciones para convertir a Canóvanas en una ciudad inteligente, que beneficiará significativamente a nuestra comunidad”, celebró Soto.

La alcaldesa Lornna Soto indicó que espera poder resolver los problemas de tráfico y estacionamiento que padece actualmente el pueblo. ( Vanessa Serra Díaz )

“Yo no quiero un casco urbano que parezca un pueblo fantasma. Yo quiero un pueblo vibrante y lleno de actividad, donde todos los comerciantes, residentes, estudiantes, líderes religiosos y comunitarios tengan una ciudad que le apoye en sus actividades cotidianas”, enfatizó.

Según explicó la alcaldesa, en la primera etapa del proyecto recibirán una asignación de $1,150,000 para esta iniciativa, la que espera “servirá de modelo para otros municipios, que provee un innovador sistema inteligente diseñado para garantizar el acceso a los cascos urbanos, facilitar la movilidad para adultos mayores y personas con discapacidad, y promover el apoyo a los pequeños comerciantes y la creación de empleos”.

“El objetivo principal del proyecto es desarrollar un inventario digital exhaustivo de señales de tráfico, señalización vial y disponibilidad de estacionamientos en el área urbana. Para lograr esto, se empleará tecnología avanzada para actualizar, simultáneamente, el Sistema de Información Geográfica (GIS, en inglés) del Municipio de Canóvanas y las aplicaciones de navegación para ‘smartphones’ (teléfonos inteligentes), como Google Maps, Waze y Apple Maps”, agregó Soto, quien estuvo acompañada durante el importante anuncio por Stan Caldwell, director del Programa de Subvenciones SMART, de la Oficina del Subsecretario de Investigaciones y Tecnología del Departamento de Transporte federal, así como personal de su equipo de trabajo y consultores que trabajan con la iniciativa.

Para la segunda fase del proyecto, que se espera completar en 18 meses, “se contempla la reubicación de señales de tráfico obsoletas, mejoras a los sistemas de iluminación y la optimización de paradas de transporte público local”, así como “mejoras al estacionamiento municipal y la instalación de una estación de carga solar para vehículos eléctricos”.

La alcaldesa enfatizó en que, para esa segunda fase, que puede recibir una subvención de hasta $15 millones, exigirá que los proponentes muestren amplio conocimiento no solo en tecnología, sino también en aspectos de planificación de transporte y planificación urbana.

Stan Caldwell, director del programa Smart Grant del Departamento de Transportación de Estados Unidos, participó del anuncio. ( Vanessa Serra Díaz )

Como parte de la subvención del proyecto SMART, el equipo del municipio a cargo su implementación recibirá adiestramientos junto a los equipos de las otras 33 ciudades, para poder cumplir con todas las especificaciones del proyecto, comenzando por un seminario en julio próximo en Boston.

Por otro lado, Soto anunció también la adquisición de cinco carritos de golf “diseñados para facilitar el transporte de personas de edad avanzada y problemas de movilidad”, que según datos del Censo representan el 18% de la población del municipio. Agregó que se han establecido dos rutas piloto para cubrir áreas clave del casco urbano, garantizando un acceso más fácil a lugares como la estación Multimodal, el Residencial Jesús T. Piñeiro, la alcaldía y la Plaza Pública.

La Ruta 1 recorre puntos estratégicos como el Parque Villarán, el estacionamiento municipal en la Calle Palmer y la Pista Atlética.

recorre puntos estratégicos como el Parque Villarán, el estacionamiento municipal en la Calle Palmer y la Pista Atlética. La Ruta 2 cubrirá el Centro de Envejecientes, oficinas médicas y todas las calles del centro urbano.

Estos carritos de golf se adquirieron con una inversión de $163,429 provenientes de fondos municipales

Además, la alcaldesa comentó que, como parte del proyecto SMART, el municipio también adquirirá dos trolleys “pequeños, para 10 personas”, que, en este caso, serán operados por choferes, aunque ella apuesta a que en el futuro pueda traer trolleys autónomos, lo que ayudaría con el problema que enfrenta actualmente para reclutar chóferes. Sin embargo, aclaró que, para poder llegar a ese punto, tendría que acudir antes a la Legislatura para que se enmiende la Ley de Tránsito de manera que se permita el uso de esos vehículos autónomos.

Agregó que pedirá que esos trolleys sean eléctricos, para aprovechar la instalación de paneles solares y estaciones de carga para vehículos eléctricos que se instalarán en el estacionamiento municipal, que están incluidas en el proyecto.

A preguntas de este medio sobre si habría algún costo por el uso de esta transportación pública, la alcaldesa afirmó que sería gratuito.

Canóvanas fue una de las ciudades electas para iniciar el proyecto pionero. ( Vanessa Serra Díaz )

Soto añadió que como parte del proyecto SMART evaluarían la posibilidad de incluir semáforos inteligentes y otras tecnologías de avanzada, así como estrategias para el uso específico de determinadas áreas de estacionamiento en ciertas horas del día, como podría ser para carga y descarga en negocios, dejar y recoger estudiantes en una escuela, para gestiones administrativas, o para disfrute de visitantes a negocios y áreas de interés.

Comentó que, con la instalación de dispositivos en las aceras podrán detectar cuándo llega o se va un vehículo y, a través de la aplicación de Canóvanas City Parking, “usted va ver en la Calle Palmer, o la Calle Betances, o la Calle Calderón Mujica, las ocho calles del pueblo, usted va a ver dónde puede estacionarse”. De igual forma, esos sensores le indicarían cuantos estacionamientos están disponibles, y dónde, entre los 300 espacios de estacionamiento con que cuenta el Centro de Usos Múltiples.

“La otra parte bonita es que hay mucho reguero en el casco urbano y lo vamos a organizar, porque pues, cuando están los guardias, ponen los tickets, porque todo el mundo quiere estacionar donde no pueden, las zonas de carga quieren dejar donde se supone que vayan carros normales… y ¿qué va a pasar? Vamos a tener estos letreros donde le voy a especificar a los comerciantes que de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. usted puede descargar en esta zona. Y después de ahí, va a haber una zona para la persona que viene a hacer gestiones en el municipio de Canóvanas va a poder estar ahí desde las 10:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., y luego el público en general, y los letreros así lo van a estar informando. Y eso constantemente yo, desde mi software, lo voy a poder cambiar. Y va a ser una ayuda para poder resolver el gran problema que tenemos en el casco urbano”, comentó la alcaldesa, destacando otro de los aspectos que aspira a lograr en esa ruta a que Canóvanas se convierta en una “ciudad inteligente”.