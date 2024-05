Con tremenda fiesta de pueblo en Distrito T-Mobile culminará la caravana de Maripily Rivera el próximo jueves, cuando se espera que llegue a la Isla tras su triunfo en la cuarta temporada de La casa de los famosos.

La caravana saldrá a las 4:00 de la tarde desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina hacia San Juan. La caravana recorrerá las avenidas Román Baldorioty de Castro, José de Diego, Ponce De León y Ashford, para luego pasar por el puente Dos Hermanos y llegar finalmente a Distrito T-Mobile.

El evento incluirá carrozas y un grupo de motociclistas convocados por el Rey Charlie, según se indicó mediante un comunicado de prensa.

En Distrito T-Mobile se ofrecerá un espectáculo artístico con la participación de Grupo Karis, Joseph Fonseca, Sanchz, Michael Stuart y La India, entre otros.

“Quiero abrazar a mi Isla y sentirlos. Saber cómo se han desbordado durante estos 119 días que estuve encerrada, pero que no se despegaron de mí y eliminación tras eliminación decidieron mantenerme en la casa hasta hacerme su ganadora”, expresó la empresaria tras su victoria en el reality show.

“Esto es un triunfo para celebrarlo con mi gente, porque fue por ellos y por el compromiso que sentía hacia mi gente, que no me quité y me mantuve firme hasta el final siendo la mujer fuerte y real que todos ya conocen”, sostuvo Maripily.