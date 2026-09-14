Los embalses Carraízo y La Plata comenzaron la semana con aumentos en sus niveles, de acuerdo con el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este lunes, 14 de septiembre de 2026. ( AAA )

Carraízo, en Trujillo Alto, registró un aumento de 0.02 metros, para ubicarse en 39.16 metros. La Plata, en Toa Alta, subió 0.14 metros, hasta alcanzar los 44.40 metros.

Carraízo se mantiene en nivel de observación, mientras que La Plata continúa bajo ajustes operacionales. No obstante, los abonados que se abastecen del embalse de La Plata no están en racionamiento de agua.

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Otros embalses que se encuentran en nivel de observación y perdieron agua durante las últimas 24 horas fueron Río Blanco, en Naguabo; Fajardo; y Guayabal, en Juana Díaz.

Cidra, también bajo observación, se mantuvo sin cambios.

Los demás embalses registraron niveles saludables, según la AAA.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipó hoy aguaceros pasajeros y tronadas, principalmente sobre las aguas locales, que podrían llegar al este de Puerto Rico durante la mañana y al interior y oeste en la tarde.

Además, una onda tropical llegará a la región el miércoles en la noche, lo que aumentaría las lluvias y tronadas y, con ello, el riesgo de inundaciones.