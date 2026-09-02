Las lluvias registradas durante los pasados días dieron un respiro a los embalses que monitorea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), cuya mayoría amaneció este miércoles con aumentos en sus niveles.

Carraízo, en Trujillo Alto, salió del nivel de ajustes operacionales y ahora se encuentra en observación, con 38.92 metros. Gracias a este alivio, los abonados que se suplen de este embalse tendrán una pausa del racionamiento por un periodo de 48 horas.

Mientras, La Plata, en Toa Alta, se mantuvo sin cambios, lo que significa que no registró una baja en su nivel. El embalse se ubicó hoy en 44.59 metros y continúa en el nivel de ajustes operacionales, aunque los abonados que dependen de este embalse no se encuentran bajo racionamiento.

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Cidra, otro embalse en ajustes operacionales, aumentó su nivel a 400.17 metros.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. ( AAA )

Río Blanco, en Naguabo; Fajardo; y Loco, en Yauco, también registraron aumentos en sus niveles, lo que representa un alivio para estos embalses que se encuentran en nivel de observación.

Solo tres embalses registraron una baja en sus niveles: Guayo, en Lares; Dos Bocas, en Arecibo; y Cerrillos, en Ponce. No obstante, estos mantienen un nivel de seguridad.

Esta tarde se esperan aguaceros y tronadas, con las lluvias más fuertes sobre el interior y oeste de Puerto Rico, según anticipó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.