A casi un mes de que los 183,000 abonados del embalse Carraízo comenzaran un plan de interrupciones programadas de agua potable, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció en la tarde de este martes una pausa al racionamiento por un periodo de 48 hasta “posiblemente” 72 horas.

“Hay buenas noticias”, soltó la gobernadora en un mensaje en vivo.

Comentó que la paralización momentánea del racionamiento, impuesto a causa de la sequía extrema que se experimenta en la zona, responde a que las lluvias que dejaron los remanentes de la tormenta tropical Dolly entre el domingo a hoy, martes, fueron suficientes como para aumentar el nivel del embalse de “ajustes operacionales” a “observación”.

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“Es prudente que podamos darle un respiro a la gente que está en un programa de interrupciones programadas”, precisó la funcionaria.

“Esto no significa que se vaya a interrumpir por completo el plan de interrupciones programadas, porque hay que seguir monitoreando los abastos de Carraízo. Estamos todavía en un área muy pegada en términos del sistema de observación. Pero, si se sigue recibiendo la lluvia, pudieramos salir de esta etapa. Por eso, le pido a la gente que tengamos prudencia en el uso de agua para que de esta manera podamos ir saliendo poco a poco”, añadió.

Se espera que ya para mañana, miércoles, todas las zonas afectadas por el racionamiento tengan agua potable.

“Lo que significaría esto es que todos los que están en la Zona 1 y la Zona 2 podrán abastecerse de agua durante las próximas 48 horas a 72 horas”, detalló González Colón.

Señaló que, una vez se haga la pausa del racionamiento, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) evaluará su impacto y se determinará el curso a seguir en este plan de racionamiento. La evaluación incluye si se extendería la pausa del racionamiento.

A eso de las 5:00 a.m. de hoy el nivel de Carraízo estaba en 37.20 metros, a apenas 20 centímetros de llegar al nivel de control. Sin embargo, las escorrentías del agua dejada por las lluvias de Dolly llegaron y su nivel aumentó a 38.50 metros, colocando al embalse en “observación”. Ha acumulado sobre un metro y medio de agua a causa de las escorrentías.

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“Esas son increíbles noticias”, aseguró la gobernadora, al exponer que ya no se podrá realizar el dragado de orilla que se había programado.

Comentó, además, que se espera que en los próximos días caigan entre tres y cuatro pulgadas de lluvia adicionales que beneficiarían el embalse.

Carraízo provee agua a sectores de los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos. La misma se potabiliza en la planta de Filtros Sergio Cuevas Bustamante.

El racionamiento inició el pasado 7 de agosto.

Por otro lado, la gobernadora anunció que se identificaron cinco pozos en Dorado que pudiesen proveer unos 5 millones de galones de agua potable diarios para la zona metropolitana. La activación de los pozos ayudaría a disminuir la carga del Superacueducto.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, indicó que estos cinco pozos podrían estar habilitados en unos dos meses.

Se usará dinero del fondo de emergencias para lograr poner en funciones estos pozos, cuyo uso se detuvo hace unos 15 años.

La gobernadora señaló que estos pozos abastecerán “de manera permanente al área de San Juan. Esto sería un abastecimiento nuevo que nos daría mayor redundancia a la zona metropolitana”.