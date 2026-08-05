Tras anunciarse el plan de interrupciones programadas que impactará desde este viernes a unos 183,000 abonados que se suplen del agua extraída del embalse Carraízo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) precisó cómo se impactará cada sector en los turnos de racionamiento de 48 horas establecidos.

Según el plan, sectores de los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos, que se suplen de agua procesada en la planta de Filtros Sergio Cuevas Bustamante, se impactarán con el racionamiento.

Este plan se aprobó anoche, ante la rápida disminución de los niveles del embalse a causa de la sequía severa que afecta a la zona.

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La información divulgada por la AAA establece que, en esta primera fase, las interrupciones programadas serán de 48 horas. No obstante, se adelantó una segunda fase de este plan, en el cual las interrupciones serían de 72 horas. El mismo se pondría en vigor si continúa la drástica baja de los niveles de agua en el embalse y no llueve.

En el racionamiento de 48 horas, los sectores afectados tendrán “dos días con servicio de agua y dos días sin servicio de agua”.

Cuando se tome la decisión de entrar al racionamiento de 72 horas, los abonados afectados quedarían alternados bajo “un día con servicio de agua y tres sin servicio de agua”.

“Durante esta fase, se contempla un día completo en el que el sistema permanecerá fuera de operación”, adelantó la AAA.

Por lo pronto, la fase activa es la de periodos con y sin agua de 48 horas, anunció anoche la gobernadora Jenniffer González Colón.

Paso a paso de lo que ocurrirá a partir de este viernes:

El viernes, 7 de agosto de 2026, a las 6:00 A.M., comenzará el Plan de Interrupciones Programadas para los clientes que se sirven del sistema de la Planta de Filtración Sergio Cuevas.

Los sectores que se sirven de este sistema serán agrupados en dos zonas, identificadas como Zona 1 y Zona 2, para establecer la alternancia del servicio conforme a la fase operacional vigente.

El plan iniciará con la Zona 1 con servicio y la Zona 2 sin servicio.

A nivel operacional, el plan conllevará la apertura y cierre programados de válvulas previamente identificadas en distintos puntos del sistema de distribución, con el propósito de dirigir el flujo de agua hacia la zona que corresponda en cada ciclo.

Las maniobras se realizarán de manera coordinada para facilitar la recuperación de los niveles de los tanques, estabilizar las presiones y redistribuir el agua disponible antes de realizar el cambio entre zonas.

Como parte de los ajustes operacionales, se reducirán los niveles de reserva en los tanques asociados a las salidas del Superacueducto, con el propósito de aumentar el flujo disponible hacia la Región Metro y ampliar el alcance de esta fuente de abasto.

Este ajuste permitirá dirigir una mayor cantidad de agua del Superacueducto hacia la Región Metro y buscará incorporar al suplido de esta fuente sectores que actualmente dependen principalmente del sistema Sergio Cuevas, reduciendo la demanda sobre este último.

Al finalizar cada periodo establecido, se realizarán las maniobras correspondientes para intercambiar las zonas con y sin servicio, conforme al calendario del plan.

¿Cuándo habrá o no habrá agua?

Zona 1 - Con servicio este viernes

Los abonados ubicados en la Zona 1 comenzarán el primer ciclo del Plan de Interrupciones Programadas con servicio de agua potable. Esta zona incluye las siguientes comunidades y sectores:

Mapa de zonas. ( Suministrada )

Carolina: Isla Verde, Tanque La Loma, Carruzos I, carretera PR-857 desde el km 5.1 hasta la intersección con la PR-185, carretera PR-856 hasta la intersección con la PR-853, barrio Barrazas, sector Golden Valley, carretera PR-853 desde el km 8.1 hasta el km 8.6, sector Cuesta Los Flacos, sector Cedro, calles Monoloro, Yagrumo y La Rosa; carretera PR-859 desde el km 0.4 hasta el km 2.6; carretera PR-857 desde el km 1.6 hasta el km 4.9; sectores La Aldea y Las Chispas; carretera PR-857 desde el km 2.7 hasta el km 3.0; carretera PR-859 desde el km 3.0 hasta la PR-857, km 2.7; urbanización Villa Retorno, sector Los Carmonas, Tanques Gemelos, barrio Santa Cruz, carretera PR-859 desde el km 1.0 hasta el km 3.6, sectores El Trompito, Los Cubas, Quebrada Limones, Los Nieves, Los Sosas, Los Lajas y Los Canales; calle Aldea, Carruzos IV, carretera PR-856 desde el km 1.8 hasta el km 3.5, intersección de la PR-856 hasta el km 2.0, carretera PR-856 desde el km 2.0 hasta Carruzos V, sector Las Filipinas, carretera PR-856 hasta 500 metros antes de la intersección con la PR-185, sectores Negro Pagán, Calo I, Calo II, Cacao Centro, UGT, Los Rivera, Las Gaviotas, Los Febres y Taíno; carretera PR-858 desde el km 0.8 hasta el km 3.8; Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, urbanizaciones Vista Mar, Catalana Gardens, Jardines de Country Club, Country Club, Villa Fontana, Alturas de Villa Fontana, Rosa María, Vista Mar Marina, José Quiñones, Los Ángeles y Villa Carolina; Sabana Bajo, Villas Asturias, Sabana Gardens, Valle Arriba Heights, Villa Cooperativa, Villa Venecia, Jardines de Borinquen, Villa Justicia y Villa Flores.

Canóvanas: sector Los Castillos, barrio Lomas Cole, Quebrada Prieta, carretera PR-785 desde el km 8.6 hasta el km 11.0, sectores La Vega, Martín González I y Loma de Cubuy; Lomastino, El Arca, Parcelas Las 400, carretera PR-185 desde el km 14.1 hasta el km 12.6, sectores Las Yayas, Los Sosa, Los Pérez, Los González y Los Café; carretera PR-186 desde el km 1.3 hasta el km 7.0 y sector Las Cuadras.

Trujillo Alto: Round Hill, intersección de la PR-181 con la PR-8860, Lago Alto, Terra Linda, complejos San Rafael, Patio Sevillano, Villas del Lago y complejos aledaños; carretera PR-846, complejos Interamericana, Ciudad Universitaria, barriada Los González, carretera PR-175 desde la intersección con la PR-181 hasta el km 0.3, Villa Margarita, Lomas de Trujillo, Sunville, urbanización El Conquistador, La Lomita, Vista Serena, Riveras del Río, carretera PR-845 desde la intersección con la PR-175, Rincón Español, Jardines Morales, Fair View, sector El Hoyo, Parcelas Carraízo, Haciendas de Carraízo, Villas de Carraízo, Terrazas de Carraízo, carretera PR-850, barrio Las Cuevas, Colinas de Fair View, Villas de Caney, Andreas Court, carretera PR-199, Los Paseos y Borinquen Gardens.

San Juan: Hill Mansions, Park Gardens, Villa Capri, Venus Gardens, El Dorado, urbanización San Gerardo, sector El Cinco, Villa Húcar, Camino Hogar del Niño, avenidas Winston Churchill y Paraná; carreteras PR-844 y PR-199; El Cerezal, Cupey Alto, urbanización Los Paseos, Paseo Real, Paseo La Fuente, Paseo Las Vistas I y II, Paseo Las Brisas, Paseo Mayor, Paseo del Prado, Paseo del Parque, Paseo San Juan, Paseo Alto, Villas del Sol, sector El Capá, Borinquen Gardens, La Marina, Los Choferes, Cupey Gardens, Montebello, Reparto Universitario, Villa Andalucía, extensión San Agustín, condominio Town Park y barrio Vista Alegre Viejo San Juan, Miramar, Condado, Ocean Park.

Loíza: barrio Torrecillas y sectores Piñones y La Torre.

Gurabo: Masas Aisladas.

Juncos: sector Las Piñas.

Zona 2 - Sin servicio el viernes

Carolina: carretera PR-853 desde el km 2.7 hasta el km 3.6; Camino Zequeira; sector La Cantera; Bombas Arrallanes I; sectores Hoyo Frío, El Tamarindo y Los Benítez; carretera PR-853 desde el km 3.6 hasta el km 8.0; Barrazas; sectores Los Tapias, Cuesta Los Flacos, El Tamarindo, Los Brillones, Los López, Los Márquez, Templo El Arca, Los Álamos, Los Fernández y Aguas Claras; carretera PR-853 desde el km 6.8 hasta la intersección con la PR-185; sector Los Flores; barrio Cedros; carretera PR-185 desde el km 11.0 hasta el km 12.8; urbanización Metrópolis; apartamentos Metro Monte; urbanizaciones Estancias Metrópolis y Carolina Alta; Chalets de Metrópolis; condominio Paseo de Monte Flores; urbanización Lomas Alta; residenciales Lomas Alta, Roberto Clemente y Los Mirtos; urbanizaciones Carolina Housing y Los Árboles; condominio Villa San Antón; sectores Cuesta Quiles y La Lomita; Villa Madrigal; La Alhambra; Club Yaucano; sector Mameyal; urbanización Rolling Hills; Camino Los Parceleros; carretera PR-860 desde el km 0.2 hasta el tanque Metrópolis; urbanizaciones Estancia del Camino y Jardines de Carolina; complejo de apartamentos Parque Escorial; Escorial Plaza; carretera PR-848; barrio Saint Just; urbanización Parque Ecuestre; Torrecillas y Loíza Valley.

Canóvanas: carretera PR-962; barrio Cambalache; Estancias de Campo Rico; Finca Maravilla; Lomas del Viento; Parcelas Viejas y Parcelas Nuevas de Campo Rico; tanque Parcelas Nuevas de Campo Rico; sector El Río, después de Los Chorritos; sector Finca Pozo; Canovanillas; carretera PR-185 desde el km 1.6 hasta el km 8.6; Finca Calzada; Las Haciendas de Canóvanas; urbanización Las Haciendas; Los Navarros; Mansiones del Tesoro; carretera PR-941; Quintas de Canóvanas; Hipódromo Camarero y urbanización Ciudad Jardín.

Trujillo Alto: carretera PR-181; complejos de Encantada; carretera PR-181 hasta la intersección con la PR-851; barrios La Gloria y Dos Bocas; sector Talanco; Quebrada Negrito; Coco Panel; pueblo de Trujillo Alto; barrio Masa Sabana; Wonderville y la colindancia con el barrio Santa Rita, en Gurabo.

San Juan: carretera PR-876; complejos Montebello; zona industrial de la carretera PR-877; avenida 65 de Infantería; carretera PR-3; Venezuela; Buen Consejo; Experimental; Cambridge Park; Reparto Contemporáneo; Chalets de Cupey; Antigua Vía; Villas de Lomas Verdes; Antón Santi; Villa Nevárez; Centro Médico; Jardines Metropolitano; pueblo de Río Piedras; avenida Barbosa; Cantera; barriadas Bitumul e Israel; Floral Park; San José; Pérez Morris; Valencia; Quintana; Manuel A. Pérez y sectores aledaños; carretera PR-3 desde la intersección con la PR-181 hasta la intersección con la PR-849; Country Club 29; Hill Brothers; Parcelas Falú; Las Virtudes; Reparto Sevilla; Monte Hatillo; carretera PR-849; Terrazas de San Juan; Colinas de San Juan; La Vista; San Martín; sector Monteflores; calles San Mateo, Julián Pesante, Del Valle y Lutz; residenciales Villa Kennedy y Las Casas; Villa Palmeras; Monte Carlo; Santo Domingo; Portal La Reina; Berwind y Monte Park.

Gurabo: barrio Santa Rita.

Calendario que detalla cuándo tendrá o no tendrá servicio en este mes de agosto: