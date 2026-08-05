A pesar de las lluvias registradas durante el martes en varias regiones de Puerto Rico, la mayoría de los embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) amaneció este miércoles con leves descensos en sus niveles.

Según el informe diario de la AAA, 12 de los embalses registraron reducciones en las últimas 24 horas.

Estos fueron Carraízo (-0.02 metros), La Plata (-0.08), Toa Vaca (-0.02), Río Blanco (-0.05), Fajardo (-0.07), Carite (-0.01), Patillas (-0.03), Lucchetti (-0.11), Dos Bocas (-0.10), Guajataca (-0.02) y Cerrillos (-0.04). El embalse Guayabal se mantuvo sin cambios.

Niveles de los embalses el 5 de agosto de 2026. ( Captura )

Por otro lado, siete embalses reflejaron aumentos tras las precipitaciones del martes. Estos fueron Cidra (+0.01 metros), Guineo (+0.01), Matrullas (+0.01), Garzas (+0.05), Guayo (+0.05), Loco (+0.12) y Caonillas (+0.02).

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El mayor incremento lo registró el embalse Loco, en Yauco, con un alza de 0.12 metros, seguido por Garzas y Guayo, ambos con un aumento de 0.05 metros.

En cuanto a las condiciones operacionales, la AAA informó que 15 embalses permanecen en nivel de seguridad. Entretanto, La Plata, Río Blanco y Fajardo continúan en nivel de observación, Cidra se mantiene en ajustes y Carraízo permanece en nivel de control.

Las lluvias del martes estuvieron asociadas a una banda de humedad que provocó aguaceros y tronadas en distintas zonas de la isla. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología anticipa un patrón más seco a partir de este jueves, por lo que el comportamiento de los embalses dependerá de las precipitaciones que puedan registrarse durante los próximos días.

El martes en la noche, la gobernadora Jenniffer González anunció el temido racionamiento para los abonados que se suplen de embalse Carraízo en Trujillo Alto tras la drástica baja en su nivel debido a la sequía que afecta a la Isla.

Aunque tan reciente como el lunes aseguró en conferencia de prensa que, al menos para esta semana, no se anunciaría la interrupción del servicio, advirtió que había que prepararse “para el peor escenario” y llamó a la población a hacer un “uso prudente” del agua, esta noche indicó que la restricción en el uso del líquido comenzaría tan pronto como este viernes para siete municipios.

Los pueblos afectados son San Juan, Carolina, Juncos, Loíza, Canóvanas, Gurabo y Trujillo Alto.

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“La realidad es que vamos a tener que adelantar las medidas, lamentablemente, las interrupciones programadas para este viernes”, dijo la mandataria en entrevista con Jugando Pelota Dura (TeleOnce) minutos antes de citar a la prensa en La Fortaleza.

Explicó que tuvo que adelantar una reunión de emergencia con alcaldes y otros funcionarios para analizar la situación de emergencia y tomar las medidas.

“Todavía estamos discutiendo cuales serían los sectores afectados para que no se viera interrumpido el servicio en su totalidad” en cada municipio, agregó. Las interrupciones pudieran ser de 48 horas. Inicialmente, el plan contemplaba que fuera por 24 horas, pero, a petición de los alcaldes, será de 48 horas.

Las medidas, según aseguró, se hacen para “poder extender el uso del agua para este mes de agosto”.

En el caso de la represa, que está en condición “crítica”, una vez llegue a los 30 metros el nivel, ya no se puede extraer líquido.

En la mañana de este martes, el informe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) fijaba su capacidad en 37.74 metros, por lo que estaba en “ajustes operacionales”.

González recordó que, hasta el momento, no hay pronóstico de lluvia que ayude a la recuperación de Carraízo y los demás embalses.

“Tenemos una sequía, lamentablemente, que nos afecta a todos. Esto no es algo que podamos controlar en términos de llenar los abastos de agua. Ojalá así fuera y tenemos que ser prudentes con el uso del agua. A nivel del gobierno de Puerto Rico hemos dado instrucciones de no lavar los carros, de no utilizar el agua de manera imprudente”, recalcó.

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La situación se agrava para los abonados que se benefician del Sistema de Distribución Cupey, que salió de operaciones en el fin de semana debido a trabajos de reparación en una tubería del sistema de lavado de la Planta de Filtros Sergio Cuevas, en Trujillo Alto.

El anuncio de la gobernadora ocurre poco después de que se reuniera con el teniente coronel Nathaniel Weander, el nuevo comandante del Distrito del Caribe y América Latina del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), y su equipo, según compartió en sus redes sociales.

El embalse de Carraízo beneficia a unos 180,000 abonados, y la AAA estima que por cada abonado hay tres personas, lo que eleva la potencial cifra de afectados a 540,000. El último racionamiento en este embalse fue en el 2015.

Al unísono con la entrada en vigor del racionamiento, González Colón adelantó que se ha activado un plan de respuesta que contempla la repartición de agua, y asistencia a egidas y residenciales públicos, entre otras cosas. “Nuestra administración ha activado un plan de respuesta que incluye que el DACO congele los precios, que vigile y fiscalice toda actividad relacionada a los productos que tienen que ver con cisternas y que podamos garantizar el envío de agua”.

Añadió que “a través del Departamento de la Familia, vamos a estar asistiendo a los hogares y a las égidas. La secretaria del Departamento de Estado al igual que el administrador de Vivienda Pública y el secretario de la Vivienda junto al personal, van a estar asistiendo en los residenciales públicos con la colocación de algunas cisternas, incluyendo bomberos”.

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La mandataria añadió que tras la declaración de estado de emergencia, que fue promulgada la semana pasada, solicitó hoy a la Junta de Supervisión Fiscal que autorice el acceso a la reserva de emergencia para atender la situación.

Acabo de solicitarle a la Junta de Supervisión Fiscal que nos autorice accesar el fondo de reserva de emergencia ante la orden de emergencia que firmara la semana pasada.

Respecto al inicio de clases el jueves, González Colón indicó que el nuevo curso escolar iniciará con normalidad y que se han tomado previsiones, como el uso de agua destilada para poder cocinar en los comedores escolares y la instalación de cisternas en algunas de las escuelas que se verán afectadas por el racionamiento.

“Esta semana no debemos tener ningún problema con el inicio de clases. Recuerden quela interrupciones serían el viernes. Ya la semana que viene pues obviamente tenemos que trabajar los días y los barrios, las escuelas que queden en los barrios en donde vayan a haber las interrupciones. Obviamente se hace una coordinación especial, pero nosotros hemos coordinado ya previamente la semana pasada, he dicho, aquí está el director de OMEP (Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas), y estuvo también el director de Edificios Públicos junto al secretario de Educación para la instalación de cisternas en las escuelas de estos municipios. Recuerden que tenemos una unas escuelas que son shelters, que son refugios en estos municipios. Tenemos, eso identificado, así que vamos a estar listos y si tuviéramos que hacer una coordinación ulterior la haríamos eh el anuncio lo haría elsecretario de Educación”.