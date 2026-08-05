A dos días de que entre en vigor el racionamiento de agua para los abonados que se suplen del embalse Carraízo, el Municipio de San Juan anunció que ya habilitó decenas de oasis, los cuales operarán en días alternos para atender a los distintos sectores afectados.

Según informó la administración del alcalde Miguel Romero mediante declaraciones escritas publicadas en la página oficial de Facebook del municipio, los oasis se dividirán en dos grupos. El primero estará disponible los lunes, miércoles y viernes, mientras que el segundo operará los martes, jueves y sábados.

Estos son los lugares donde estarán disponibles los oasis del Grupo 1 (lunes, miércoles y viernes):

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Calle San Jorge

Calle San Mateo

Calle Carolina

Callejón del Carmen

Calle Saldaña

Calle Fuerte

Comunidad el Bosque

Calle Julián Pesante

Calle Bouret

Calle Tuscán

Residencial Fray Bartolomé de las Casas

Residencial Villa Kennedy

Calle Martino Calle Williams

Calle Merhoff

Calle Bartolomé de las Casas

A continuación los lugares donde operarán oasis en el Grupo 2 (martes, jueves y sábados):

Calle Las Violetas

Calle Del Valle

Calle Ismael Rivera

Avenida I

Calle Nueva

Calle Flamboyán

Callejón Dooley

Calle Tapia

Calle Laguna

Calle Ferrer

Calle Lutz

El Mirador

Paseo del Conde

Residencial Las Margaritas

Mientras algunas comunidades de San Juan ya reportan interrupciones en el servicio de agua potable, el racionamiento de agua, anunciado por la gobernadora Jenniffer González Colón, comenzará este viernes para los abonados que se abastecen del embalse Carraízo en San Juan, Carolina, Juncos, Loíza, Canóvanas, Gurabo y Trujillo Alto. Actualmente, el embalse es el activo con el nivel más bajo de la Isla y permanece en la fase de ajuste, con unos 37 metros de agua. Según explicó la mandataria, cuando alcance los 30 metros ya no será posible extraer agua para suplir a los abonados.