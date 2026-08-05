¿Te quedaste sin agua? Mira dónde estarán los oasis disponibles en San Juan
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A dos días de que entre en vigor el racionamiento de agua para los abonados que se suplen del embalse Carraízo, el Municipio de San Juan anunció que ya habilitó decenas de oasis, los cuales operarán en días alternos para atender a los distintos sectores afectados.
Según informó la administración del alcalde Miguel Romero mediante declaraciones escritas publicadas en la página oficial de Facebook del municipio, los oasis se dividirán en dos grupos. El primero estará disponible los lunes, miércoles y viernes, mientras que el segundo operará los martes, jueves y sábados.
Estos son los lugares donde estarán disponibles los oasis del Grupo 1 (lunes, miércoles y viernes):
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Calle San Jorge
Calle San Mateo
Calle Carolina
Callejón del Carmen
Calle Saldaña
Calle Fuerte
Comunidad el Bosque
Calle Julián Pesante
Calle Bouret
Calle Tuscán
Residencial Fray Bartolomé de las Casas
Residencial Villa Kennedy
Calle Martino Calle Williams
Calle Merhoff
Calle Bartolomé de las Casas
A continuación los lugares donde operarán oasis en el Grupo 2 (martes, jueves y sábados):
Calle Las Violetas
Calle Del Valle
Calle Ismael Rivera
Avenida I
Calle Nueva
Calle Flamboyán
Callejón Dooley
Calle Tapia
Calle Laguna
Calle Ferrer
Calle Lutz
El Mirador
Paseo del Conde
Residencial Las Margaritas
Mientras algunas comunidades de San Juan ya reportan interrupciones en el servicio de agua potable, el racionamiento de agua, anunciado por la gobernadora Jenniffer González Colón, comenzará este viernes para los abonados que se abastecen del embalse Carraízo en San Juan, Carolina, Juncos, Loíza, Canóvanas, Gurabo y Trujillo Alto. Actualmente, el embalse es el activo con el nivel más bajo de la Isla y permanece en la fase de ajuste, con unos 37 metros de agua. Según explicó la mandataria, cuando alcance los 30 metros ya no será posible extraer agua para suplir a los abonados.