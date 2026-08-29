Luego de que el embalse La Plata alcanzara este sábado el nivel de ajustes operacionales, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, informó que “no se contempla implantar un plan de interrupciones programadas para los clientes que se sirven de este sistema”.

Explicó, en comunicado de prensa, AAA no prevé racionamiento para los abonados de La Plata

“La AAA mantendrá vigilancia continua sobre el comportamiento del embalse durante los próximos días y evaluará, además, el efecto que puedan tener sobre la cuenca de La Plata las lluvias asociadas al evento atmosférico pronosticado para Puerto Rico entre domingo y lunes”, se informó.

PUBLICIDAD

Se recordó que desde mayo, cuando arreció la sequía, se comenzaron a realizar ajustes operacionales en La Plata, luego de que comenzaran a registrarse reducciones significativas en la precipitación en su cuenca. Entre estas se incluyó la disminución en la presión del agua que reciben los consumidores.

“Aunque La Plata entró oficialmente hoy en la fase de ajustes operacionales, desde mayo hemos estado tomando medidas para reducir el impacto de la disminución en las lluvias y proteger el abasto disponible. Nuestro objetivo es administrar responsablemente el recurso y tomar las decisiones operacionales que correspondan de acuerdo con la condición particular de cada sistema”, expresó González Delgado.

La entrada de La Plata a esta clasificación se suma a la del embalse Carraízo, que entró en ajustes operacionales el pasado 27 de julio, y al embalse Cidra, que comenzó esta clasificación el 2 de agosto.

González Delgado explicó que la clasificación de un embalse en ajustes operacionales no implica automáticamente la implantación de interrupciones programadas. Las medidas aplicables a cada sistema responden a sus condiciones particulares de almacenamiento, aportaciones, demanda y capacidad operacional.

“En el caso de La Plata, al momento no contemplamos interrupciones programadas. Permanecemos atentos al comportamiento del embalse y continuaremos evaluando diariamente sus condiciones. Cualquier determinación que pueda impactar el servicio será comunicada con suficiente anticipación a nuestros abonados para que puedan prepararse”, sostuvo el presidente ejecutivo.

Una vez concluya el evento atmosférico esperado para los próximos días, la AAA evaluará la precipitación registrada sobre la cuenca de La Plata, las aportaciones y escorrentías recibidas, el nivel y tendencia del embalse y el comportamiento de la demanda. Con esa información se determinarán las próximas medidas operacionales que correspondan.

PUBLICIDAD

En el caso de Carraízo, el plan de interrupciones programadas continuará vigente según establecido, como una medida necesaria para reducir la extracción diaria del embalse, proteger el abasto disponible y extender su rendimiento. La condición de Carraízo continuará evaluándose de acuerdo con su respuesta a las lluvias que puedan producirse durante los próximos días.

Se informó que la AAA continuará observando las condiciones de La Plata, Carraízo, Cidra y otras fuentes de abasto que enfrentan retos, incluyendo Río Blanco, en Naguabo, y Fajardo.

“En este momento, cada gota cuenta. Hacemos un llamado a la ciudadanía a utilizar el agua con prudencia y limitar su consumo a las necesidades esenciales. Debemos evitar actividades de alto consumo, como lavar vehículos, llenar piscinas, limpiar aceras con mangueras o regar patios y jardines. Además, si identifica algún salidero, repórtelo inmediatamente a la Autoridad llamando al 787-993-2440. Proteger nuestros abastos es una responsabilidad de todos”, añadió González Delgado.