El embalse La Plata disminuyó en un día .10 metros, lo que provocó que alcanzara el temido nivel de “ajustes operacionales”.

Mientras, el embalse Carraízo se acerca al nivel de “control”, categoría previa a quedar “fuera de servicio” a causa del poco nivel de agua que le quedaría.

El impacto de lo que ha generado la sequía en estos, los principales abastos de agua potable para la zona metropolitana, todavía no se ha dado a conocer. Hasta el próximo lunes no se reúne el Comité de Sequía, el cual determina si comienza o no a racionar a los 130,000 abonados de La Plata o si amplía el racionamiento que ya experimentan 183,000 abonados de Carraízo.

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La Plata sirve a residentes de Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja. Mientras, Carraízo sirve a abonados de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos.

Así lucían los niveles de los embalses a las 5:00 a.m. del sábado, 29 de agosto. ( Autoridad de Acueductos y Alcantarillados )

Según el informe emitido a las 5:00 a.m. de hoy, sábado, por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), todos los principales embalses perdieron nivel a causa de la falta de lluvia.

La Plata se distinguió por caer en el nivel de ajustes operacionales. Su nivel es de 44.83 metros.

Le siguió Carraízo, pues le quedan .32 metros para caer en nivel de control. Este embalse perdió en las pasadas 24 horas unos 0.6 metros.

Otro de los embalses perjudicados por la sequía es el de Cidra. Este se mantiene en el nivel de ajustes operacionales, tras bajar .02 metros en el pasado día. Su nivel es de 400.04 metros.

Entretanto, el embalse Toa Vaca está a punto de caer en nivel de observación. Bajo esta categoría también están las tomas de los embalses de Fajardo, Guayabal, en Juana Díaz, y Río Blanco, en Naguabo.

La rápida pérdida de nivel de los embalses se debe al efecto de la sequía que se registra en la Isla.

Para este fin de semana se proyecta alguna actividad de aguaceros, principalmente ligada al paso de los remantes de lo que fue la tormenta Dolly. Habrá que esperar el efecto que tenga en el nivel de los embalses.