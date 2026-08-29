Desde la noche de hoy, sábado, la nubosidad asociada a los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly comenzará a observarse sobre Puerto Rico, principalmente en la zona este.

Según precisó la meteoróloga Mariangelis Marrero Colón, del Servicio Nacional de Meteorología, los primeros en experimentar lluvia serán los residentes de las islas municipios de Vieques y Culebra, que se encuentran bajo sequía extrema.

13 Fotos El periodo de mayor impacto se espera entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes; sin embargo, impactos fuertes también podrían ocurrir fuera de esta ventana, informó meteorología.

La proyección es que entre 12:00 a.m. a 6:00 a.m. de mañana, domingo, estas islas estén bajo el impacto de aguaceros fuertes y tronadas, las cuales llegan acompañadas de rayos. Se alertó de posibilidad de inundaciones.

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“Ya, a medida que nos movemos hacia las horas de la mañana (del domingo), estaríamos esperando ver esa actividad de aguaceros y tronadas sobre el este de Puerto Rico”, afirmó la experta en un vídeo publicado en Facebook.

Detalló que se augura un aumento en los vientos y peligro de condiciones marítimas desde horas de la mañana.

“Esperamos que las personas tomen en consideración que no es momento de estar en bote, tanto en aguas del Atlántico, como en el Pasaje de Anegada”, señaló la meteoróloga.

La proyección de la agencia federal es que sea de 6:00 p.m. de mañana a 6:00 a.m. del lunes cuando Puerto Rico enfrente los mayores impactos de la onda tropical.

Impactos proyectados por el Servicio Nacional de Meteorología ante el paso de los remanentes de Dolly. ( Captura )

En un informe emitido, se informó que los remanentes de Dolly dejarán entre “una a tres pulgadas de lluvia, con cantidades localmente mayores, principalmente en el este de Puerto Rico”.

Estos periodos de lluvia podrían llegar acompañados de rayos, fuertes vientos y posibles inundaciones.

Meteorología precisó que se auguran vientos de entre 20 a 30 millas por hora, con ráfagas más fuertes en zonas aisladas.

Mientras, el oleaje estará de cinco a siete pies, ocasionalmente hasta nueve pies. La zona más impactada será la bañada por el océano Atlántico y el Pasaje de Anegada.

También se alertó que habrá un riesgo alto de corrientes marinas.

“Se recomienda mantener flexibilidad en las operaciones, asegurar objetos sueltos y considerar ajustes para actividades al aire libre y marítimas”, recomendó Meteorología en su informe.

Por otro lado, Marrero Colón informó que durante el lunes “quedaría ese residual de actividad de lluvia, pero nada significativo”.

Esta actividad de aguaceros es necesaria, principalmente para la zona este afectada por la sequía extrema.

Sin embargo, se necesita que los aguaceros se registren en las cuencas de los principales embalses afectados por la sequía, como Carraízo y La Plata.