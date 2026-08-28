El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este viernes que Dolly se debilitó y dejó de ser un ciclón tropical, convirtiéndose en una onda tropical abierta mientras continúa su desplazamiento hacia el oeste por el Atlántico.

Imagen de satélite de los remanentes de Dolly. ( Captura )

Aunque el sistema ya no mantiene una circulación cerrada, los meteorólogos advirtieron que sus remanentes podrían provocar lluvias intensas en las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española entre el domingo y el lunes.

En su boletín de las 11:00 a.m. (AST), el NHC indicó que no hay vigilancias ni advertencias costeras en efecto. Sin embargo, pidió a los residentes de las Islas de Sotavento mantenerse atentos a la evolución del sistema durante el fin de semana.

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Los remanentes de Dolly se ubicaban cerca de la latitud 15.0° norte y longitud 46.9° oeste, a unos 1,610 kilómetros (1,000 millas) al este de las Islas de Sotavento.

La onda tropical avanza hacia el oeste a 25 mph (41 km/h) y se espera que mantenga ese movimiento durante los próximos dos días.

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, el sistema estará cerca de las Islas de Sotavento entre la noche del sábado y el domingo, antes de extender su humedad hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Los vientos máximos asociados con los remanentes alcanzan los 40 mph (65 km/h), aunque el NHC prevé que disminuyan por debajo de la intensidad de tormenta tropical durante el sábado. La presión mínima central es de 1008 milibares.

Lluvias podrían causar inundaciones

El principal riesgo ya no son los vientos, sino la lluvia. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las precipitaciones podrían ser fuertes desde finales del sábado en las Islas de Sotavento y luego extenderse hacia Puerto Rico y las Islas Vírgenes entre el domingo y el lunes.

Estas lluvias podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas montañosas y de terreno elevado.

El NHC señaló además que este fue el último aviso público emitido sobre Dolly como ciclón tropical. A partir de ahora, el seguimiento del sistema continuará mediante los pronósticos marítimos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés).

Según el NWS de San Juan, se espera un aumento en los vientos, con condiciones marítimas peligrosas y un riesgo alto de corrientes marinas. También se anticipan períodos de aguaceros y tronadas, con acumulaciones generales de 1 a 3 pulgadas y cantidades localmente mayores. Los vientos podrían alcanzar 25–30 mph, con ráfagas más fuertes.

Los impactos y su distribución variarán durante el evento, por lo que recomendamos mantener flexibilidad en operaciones, eventos al aire libre y actividades marítimas y costeras.