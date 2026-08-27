La tormenta tropical Dolly continúa avanzando rápidamente hacia el oeste sobre el Atlántico y, aunque por el momento no representa una amenaza directa para Puerto Rico, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) pidió a los residentes de las Antillas Menores mantenerse atentos a su evolución.

Según el boletín correspondiente a las 5:00 p. m. de este jueves, el centro de Dolly se encontraba cerca de la latitud 13.7 norte y longitud 40.7 oeste, aproximadamente a 1,425 millas (2,290 kilómetros) al este de las Antillas Menores.

El sistema se desplazaba hacia el oeste a unas 24 millas por hora (39 km/h), una velocidad considerablemente rápida que se espera mantenga durante los próximos días.

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De acuerdo con el pronóstico del NHC, Dolly podría acercarse a las Antillas Menores durante este fin de semana.

Dolly mantiene vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h), con ráfagas más fuertes. Su presión central mínima es de 1,007 milibares (29.74 pulgadas).

La trayectoria de Dolly muestra que el sistema perderá organización antes de llegar a Puerto Rico. (NOAA) ( Captura )

El NHC anticipa pocos cambios en su intensidad durante las próximas 48 horas. Sin embargo, los meteorólogos pronostican que Dolly podría degenerar en una onda tropical antes de alcanzar las Antillas Menores.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unas 60 millas (95 kilómetros) desde el centro del sistema.

Por ahora, no hay vigilancias ni avisos costeros activos relacionados con Dolly.

Lluvias llegarían a Puerto Rico entre domingo y lunes

Aunque el sistema podría perder sus características de tormenta tropical, el NHC mantiene la atención sobre su potencial de generar lluvias fuertes.

La agencia meteorológica indicó que las precipitaciones asociadas con Dolly podrían afectar a las Antillas Menores entre el sábado en la noche y el domingo.

Posteriormente, la actividad de lluvia podría desplazarse hacia las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española entre el domingo y el lunes.

El mayor riesgo de inundaciones repentinas se concentraría inicialmente en las zonas montañosas de las Antillas Menores, donde las lluvias podrían ser particularmente fuertes.

Por el momento, el NHC no anticipa impactos directos de viento de tormenta tropical para Puerto Rico, pero la evolución del sistema será importante debido al potencial de lluvia durante el fin de semana.

El próximo boletín completo sobre Dolly está previsto para las 11:00 p. m. AST de este jueves.