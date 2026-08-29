A un día de comenzar a dejarse sentir sobre Puerto Rico, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) volvió a poner su mira en los remanentes de la tormenta tropical Dolly.

Según detalló en su informe de las 2:00 p.m., la onda tropical tiene nuevamente posibilidad de desarrollo ciclónico. Se detalló que es bajo o un 10% en los próximos siete días.

Ayer, la tormenta fue degradada a onda tropical. No obstante, ha mostrado signos de fortalecimiento.

Se espera que los remanentes de Dolly se comiencen a hacer sentir mañana en la noche, principalmente para las islas municipios de Vieques y Culebra. El lunes se dejaría sentir sobre la Isla, con lluvias que pudieran dejar acumulaciones de entre una a tres pulgadas.

PUBLICIDAD

13 Fotos El periodo de mayor impacto se espera entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes; sin embargo, impactos fuertes también podrían ocurrir fuera de esta ventana, informó meteorología.

El informe del NHC expuso en su reciente informe que los remanentes de la tormenta tropical Dolly se encuentran a 300 millas al este de las Antillas Menores.

“No hay señales de que el sistema esté desarrollando una circulación cerrada. Es poco probable que se re-desarrolle este sistema, ya que se mueve hacia el oeste a oeste-noroeste cerca de 25 millas por hora. La onda podría traer lluvias intensas y ráfagas de viento a porciones de las Islas Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante los próximos días”, se indicó.

Asimismo, el NHC vigila un área de baja presión débil en el Golfo de América, anteriormente conocido como el Golfo de México.

El área de nubosidad y lluvias asociadas se encuentra a 125 millas al sur de Pensacola, Florida.

“Es posible que se desarrolle de forma lenta en los próximos días, a medida que se desplace hacia el oeste”, indica el informe.

La probabilidad de desarrollo es de un 20% en los próximos siete días.