La mayoría de los 19 embalses que monitorea diariamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron un aumento en sus niveles tras las lluvias del domingo, asociadas al paso de los remanentes de la tormenta tropical Dolly.

Sin embargo, los aguaceros no han sido suficientes, por el momento, para representar un alivio significativo a la situación de sequía en Carraízo y La Plata, que se encuentran en nivel de ajustes operacionales.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este lunes, 31 de agosto de 2026. ( AAA )

Carraízo, en Trujillo Alto, aumentó 0.07 metros y hoy se ubicó en 37.14 metros. Mientras, La Plata, en Comerío, bajó 0.05 metros, para ubicarse en 44.67 metros.

Para este lunes se esperan más aguaceros sobre Puerto Rico, principalmente en sectores del este, sureste, interior y noroeste de la isla, por lo que habrá que esperar el impacto de estas lluvias en los niveles de los embalses.