El Registro Central de Cáncer de Puerto Rico (RCCPR) celebró este miércoles el aniversario 75 de su establecimiento, resaltando haber contribuido a lo largo de todos estos años a transformar la manera en que el país comprende, investiga y enfrenta el cáncer.

El RCCPR, creado por mandato de ley en el 1951, constituye una de las iniciativas de vigilancia epidemiológica más antiguas de las Américas y una infraestructura científica esencial para la prevención y control del cáncer, así como la toma de decisiones de salud pública.

En el reconocimiento al legado del RCCPR, el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR) destacó los hitos y aportaciones de figuras claves para el desarrollo y fortalecimiento del Registro.

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A su vez, el Dr. William Méndez Latalladi, presidente de la Junta de Directores del CCCUPR, sostuvo que “celebrar 75 años representa mucho más que conmemorar el paso del tiempo; representa reconocer 75 años de compromiso, continuidad y servicio a Puerto Rico”.

“Durante estas décadas, la información recopilada por el Registro ha sido fundamental para comprender la realidad del cáncer en nuestra población y apoyar la investigación, la planificación y la toma de decisiones dirigidas a mejorar la salud de nuestro pueblo”, afirmó.

Asimismo, la Dra. Elba V. Caraballo, subdirectora ejecutiva del CCCUPR explicó que “el Registro demuestra el valor de sostener una infraestructura pública de conocimiento a través del tiempo”.

“El CCCUPR honra el trabajo de quienes han protegido la continuidad y la calidad de estos datos y continuará respaldando su evolución tecnológica y científica para responder a los retos actuales y futuros del cáncer en Puerto Rico”, aseveró.

En este contexto, el CCCUPR recibió una proclama dedicatoria por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón, donde resalta que, “durante 75 años, el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico ha transformado datos rigurosos en conocimiento, políticas públicas y acciones que salvan vidas. Su trayectoria representa el compromiso de generaciones de profesionales que han convertido la información en una poderosa herramienta para proteger la salud de nuestro pueblo. Hoy reconocemos su extraordinaria contribución”.

Repaso de su historia y trascendencia

La historia de los inicios del Registro se remonta a 1949, cuando especialistas del Programa de Control del Cáncer del Departamento de Salud y de la Sociedad Americana Contra el Cáncer evaluaron la magnitud de la enfermedad en la Isla. En 1950 visitaron cerca de 70 hospitales y revisaron expedientes clínicos de pacientes diagnosticados entre enero de 1948 y junio de 1950. El esfuerzo dio paso a un registro permanente cuya base inicial reunió cerca de 5,000 casos documentados.

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El 20 de marzo de 1951, la Ley 28 hizo obligatorio el reporte de los casos de cáncer diagnosticados en Puerto Rico. En 1973, el Instituto Nacional del Cáncer invitó al Registro a participar en el programa Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER), mediante el cual aportó datos poblacionales a investigaciones nacionales e internacionales hasta 1989.

Posteriormente, continuó la modernización en 1997, con la incorporación al Programa Nacional de Registros de Cáncer de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). En 2008, su administración fue transferida al CCCUPR mediante un memorando de entendimiento que fortaleció la relación entre vigilancia epidemiológica, investigación y control del cáncer. La Ley Núm. 113 de 2010 actualizó su marco legal y los procesos de notificación electrónica.

A partir de 2013, más del 95% de las instituciones comenzaron a reportar sus casos electrónicamente. Desde 2015, el Registro ha recibido de manera ininterrumpida certificaciones de la Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer (NAACCR). Tras obtener la certificación Silver en sus primeros años, desde 2017 ha mantenido la clasificación Gold, el nivel más alto concedido por esta organización. Desde 2025, cuenta además con el reconocimiento NAACCR Fitness for Survival and Prevalence.

Referente de clase mundial

Los datos recopilados de Puerto Rico se integran a iniciativas como Cancer in North America, Cancer Incidence in Five Continents, GLOBOCAN, CONCORD, VENUSCANCER, CARPHA, Cancer Facts & Figures de la American Cancer Society y U.S. Cancer Statistics. Esto permite comparar la carga del cáncer en Puerto Rico con otras poblaciones y amplía la presencia científica del país.

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Una publicación reciente de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), examina el uso de datos de registros de cáncer del Caribe en la literatura científica y reafirma la importancia regional de contar con registros poblacionales sólidos, accesibles y sostenibles.

“Este aniversario pertenece a todas las generaciones de profesionales e instituciones que han construido y protegido el Registro. Nuestro próximo capítulo exige mantener la excelencia de los datos, incorporar nuevas capacidades tecnológicas y facilitar que la información llegue de forma oportuna a investigadores, profesionales de la salud, comunidades y personas responsables de política pública”, manifestó la Dra. Karen J. Ortiz-Ortiz, directora del Registro.

La calidad del RCCPR descansa en el trabajo de especialistas de datos oncológicos, coordinadores de búsqueda de casos, personal de calidad y educación, analistas, profesionales de informática, gerentes de proyectos, asistentes administrativos y personal de apoyo. También depende de la colaboración de hospitales, laboratorios, centros de tratamiento, médicos, registradores de tumores y otras instituciones que reportan casos en Puerto Rico.

“Los datos del Registro Central de Cáncer permiten pasar de la descripción del problema a la acción: identificar tendencias, estudiar desigualdades, evaluar servicios de salud y apoyar intervenciones basadas en evidencia. La trayectoria de estos 75 años confirma que la vigilancia epidemiológica es también una plataforma para la investigación, la formación de profesionales y el desarrollo de respuestas salubristas más efectivas para nuestra población”, expresó la Dra. Ana Patricia Ortiz, directora interina de la División de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales del CCCUPR.

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En la actualidad, los datos del RCCPR apoyan investigaciones sobre incidencia, mortalidad, supervivencia, utilización de servicios de salud y poblaciones específicas, incluidas personas que viven con VIH y poblaciones pediátricas. También constituyen una de las fuentes principales para elaborar, actualizar y evaluar el Plan Comprensivo de Control de Cáncer de Puerto Rico.

En 2015, el Registro amplió su portal electrónico y puso en marcha herramientas públicas como Tasas y Mapas, que permiten generar mapas, tablas y gráficas con estadísticas certificadas de incidencia y mortalidad. Además, consolidó un repositorio de informes, boletines y publicaciones y sistematizó la solicitud de datos para investigación.

La conmemoración reconoce además a quienes hicieron posible este legado y reafirma la misión del Registro: producir información confiable para comprender el cáncer y apoyar acciones que reduzcan su impacto en Puerto Rico.