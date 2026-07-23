Este año, el Festival del Güiro y el Flamboyán –que se celebrará del 24 al 26 de julio en la plaza pública de Peñuelas– estará dedicado a los agricultores del municipio sureño.

La actividad, diseñada para toda la familia, contará con la presentación musical de la Orquesta de Güiros, los Hermanos Sanabria, Oscarito y Pirulo y La Tribu, entre otros.

Además, se llevará a cabo el tradicional Concurso de Trovadores, así como el Concurso de Güiro, considerado uno de los principales atractivos por destacar la ejecución de uno de los instrumentos más representativos de la música puertorriqueña.

Los asistentes también podrán disfrutar de artesanías, mercados, ferias de salud y exhibición de carros antiguos.

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“Es una de las celebraciones culturales más importantes de nuestro pueblo y una oportunidad para preservar expresiones que forman parte de la historia de Puerto Rico”, expresó el alcalde, Josean González Febres.

Josean González Febres, alcalde de Peñuelas ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Queremos que las familias disfruten de nuestras tradiciones, conozcan el talento de nuestros artistas y compartan en un espacio que promueve la cultura y fortalece el sentido de comunidad”, añadió.

El evento, como se conoce hoy, comenzó a celebrarse en 2018, tras el paso del huracán María. En un inicio, eran dos actividades separadas.

El Festival del Güiro tiene sus orígenes en 1974, con el primer Concurso de Güiro. Mientras, el Festival del Flamboyán se celebra desde 1997.

Sin embargo, ambos elementos han estado presentes durante toda la historia del ayuntamiento.

“El güiro viene de los indígenas”, recalcó a Primera Hora el guía turístico y curador José Manuel Velázquez Santiago

Por su parte, el flamboyán estaba presente en el rito de la zafra, cuando los trabajadores de la caña adornaban las locomotoras, los carretones y a los bueyes con sus flores.

Durante el festival suelen regalar plantas de marimbo, de donde sale el güiro, y árboles de flamboyán.