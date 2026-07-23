Los ofrecimientos al visitante que tiene Peñuelas te dejarán con un buen problema: ¡No sabrás qué escoger!

El municipio cuenta con una amplia variedad gastronómica que abarca desde platos boricuas hasta cocina internacional. También encierra lugares espectaculares para que puedas descansar y pasar unos días rodeado de la naturaleza.

A continuación, de brindamos varias opciones.

Si te pica el hambre:

Dale un ñaqui a este bacalaíto con pan. ( Facebook )

Esencia Boricua

Si hay una comida típica de este municipio es el bacalaíto con pan. Es “el sándwich peñolano”, indicó el propietario, Efrenllovani Lucca, quien regresó recientemente al país.

El negocio, en la Plaza Artesanal, ostenta el título como el mejor bacalaíto con pan de Peñuelas tras alzarse como vencedor de la primera edición del certamen celebrada el año pasado.

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¿El secreto? “Por fuera tiene que ser tostadito y por dentro mullidito. Y lo más importante es que el bacalao sea doblado en sobre”, mencionó.

Panadería La Gloria ( Stephanie Rojas Rodriguez )

La Gloria

Algo que no puede faltar en las casas peñolanas son las galletas de manteca, el producto más famoso de esta panadería y repostería.

“Todo el mundo viene a buscarlas”, puntualizó Víctor M. Vega Torres, propietario de quinta generación. “Han llegado hasta El Vaticano”.

Todos los días preparan sobre 3,600 galletas. Las personas suelen acompañarlas con salami, queso de bola y hasta Cheez Whiz.

De adolescente, Vega Torres trabajó en el negocio hasta que se fue a estudiar a la universidad. Luego de graduarse, en 1994, lo adquirió.

“Es la misma receta desde el inicio”, afirmó. “Hemos mantenido la calidad, siempre estoy pendiente a eso y a la manteca”.

Sushi Temptation ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Sushi Temptation

Aquí te recibirán con un gustoso shot de coquito de matcha, que te abrirá el apetito para degustar un amplio menú asiático que incluye mongolian beef, pollo thai y beef bulgogi.

“No es secreto que esto nació de la necesidad”, reiteró Yován Torres, dueño y chef ejecutivo.

Y es que, por la pandemia, se quedó sin trabajo. Sin embargo, este apasionado de la cocina no se quedó de brazos cruzados y montó su propio negocio.

“Nos dedicamos a hacer productos 100% a mano. Todas nuestras salsas y aperitivos son hechos por nosotros, producción fresca, todos los días”, enfatizó el joven de 25 años.

Una de las especialidades del chef son las Yin Yang Balls, esferas de thai crab empanadas con pan japonés, bañadas de aioli de spicy guava sobre aioli de yuzu y trufas: para chuparse los dedos.

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Dentro de la variedad de rollos de sushi destaca el White roll, con queso crema, aguacate, salmón, papel de arroz, spicy mayo, anguila, almendras en miel, tobiko rojo y camarones.

“Todo el mundo sale feliz. Todo el mundo regresa”, subrayó.

Luna Negra ( Stephanie Rojas Rodriguez )

La Luna Negra

Resguardado por un arco de calaveras, este negocio te sorprende desde que entras: muñecos de Chucky, Catrinas, gárgolas, cuernos y esqueletos.

“Aquí todo el año es Halloween”, mencionó Arlene Morales Pérez.

Pero las verdaderas protagonistas son las birrias, preparadas por Orlando Cortez de la Peña.

“Él le da su toque. Son mexicano-boricuas”, describió. Salen cuatro en masa de maíz o trigo, rellenas de res, carnitas o pollo. Y, obviamente, el caldo.

En el menú también hay quesadillas, burritos, papas gratinadas, pastas y hamburgers.

En cuanto a bebidas, la de la casa es el Frankenstein, que es Hypnotiq con Midori; además de margaritas con sabor a kiwi, coco, mangó y granada.

La Bodega 80s Bar ( Stephanie Rojas Rodriguez )

La Bodega 80’s Bar

Los amantes del rock también tienen su lugar. Aquí, los jueves son de karaoke y jameo con una tarima donde te puedes subir e improvisar un poco con la música.

Ubicados frente a la plaza pública, ofrecen finger food como cordon bleu, mozzarella, rellenos de pana y piononos.

Desde la barra, Frankfurt Maldonado recomienda una Calavera, con licores de parcha, melocotón y nuez; o la Bodega, con ginebra, parcha, granada y limón.

Tiempo Fuera ( Suministrada )

Tiempo fuera

Con una fusión entre la gastronomía internacional y criolla, Brancho Fornés, un apasionado de los negocios y la cocina desde pequeño, decidió abrir este restaurante en octubre de 2020.

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Tras grandes ventanales que permiten la vista a la plaza pública, las personas gozan de un ambiente familiar y acogedor.

“Nos distinguimos por el sabor, nuestros cortes de carne y por los mariscos. Siempre utilizamos productos frescos”, especificó el propietario. “Es para pasar un buen rato con tu familia o amigos”.

Entre los platos favoritos está la carne frita, el arroz mamposteao y el mofongo relleno.

Además, fueron galardonados como el tercer mojito más creativo del Mojito Fest del año pasado.

Para pasar la noche

Peñuelas cuenta con hospederías para todos los gustos, desde aquellos que buscan reconectar con la naturaleza hasta los que prefieren quedarse en el casco urbano del municipio.

Hacienda las Calandrias ( Stephanie Rojas )

Hacienda Las Caliandras

A orillas del río, este remanso ofrece todo lo necesario para desconectar del ajetreo diario.

“Está diseñado para detenerse, con el principio de que detenerse es avanzar”, explicó el propietario, Carlos Cerdá Santos. “Es un lugar para llenarte de paz, tranquilidad y de conexión con la naturaleza”.

Cuenta con dos cabañas alpinas, cada una con dos camas queen, baño, cocina y jacuzzi climatizado.

Además, en las 16 cuerdas de terreno, hay un área de acampar, donde puedes elegir llevar tus artículos o que esté “todo incluido”, como la caseta, colchón y almohadas.

Hacienda Villa Flor ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Hacienda Villa Flor

Esta hacienda privada cuenta con cinco estancias cómodas en medio del campo. Cada una tiene nombres de pájaros, como Reinita o Pitirre.

Es un espacio diferente para disfrutar en familia, en pareja o con amistades.

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“Es paz, tranquilidad. Tiene su riachuelo. Esto es otra cosa”, detalló la dueña Elba Vázquez Olán. “A mí ni me gusta salir de aquí”.

El lugar, que opera hace 27 años, también cuenta con piscina, artefactos de antaño, un tablado y hasta un espacio que suele rentarse para actividades, con capacidad para 1,500 personas.

Royal Delonix Hotel ( Xavier García )

Hotel Royal Delonix

Inspirado en el nombre científico del flamboyán, Delonix regia, la hospedería municipal, ubicada al lado de la plaza pública, cuenta con 20 habitaciones distribuidas en una moderna estructura de seis niveles.

Hay 16 cuartos sencillos, para dos personas, y cuatro suites, donde caben hasta seis huéspedes, precisó el administrador, Joseph Vélez Quiñones. Asimismo, cuenta con piscina, salón de conferencias y estacionamiento gratuito con seguridad.