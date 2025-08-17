El Centro Nacional de Huracanes en Miami (CNH) comenzó la noche del sabado a echarle un ojo a una onda tropical que pudiera tener algún tipo de desarrollo en los próximos días.

“Una zona de baja presión podría formarse sobre el Atlántico tropical central a mediados o finales de la próxima semana, a partir de una onda tropical que se desplaza hacia el oeste. Es posible que se produzca cierto desarrollo posterior a medida que el sistema se mueva hacia el oeste o noroeste a unas 15 millas por hora“, lee el informe de perspectiva del trópico de las 8 de la noche.

El momento la onda tiene una baja probabilidad ciclónica. Tiene cero por ciento en 48 horas, mientras que la probabilidad es siete días es de un 20 por ciento.

Agosto y septiembre son meses de alta formación ciclónica siendo el segundo el pico de la temporada de huracanes.

La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre.

Actualmente el único sistema en el Atlántico es el huracán Erin que se desplaza al norte de las Islas de Sotavento.

El ciclón de categoría 4 tiene vientos sostenidos de 150 millas por horas. En la mañana del sábado logró sostener vientos de categoría 5 de 160 millas por hora.