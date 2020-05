El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jorge Argüelles, denunció hoy que hay comerciantes que sufren hasta el llanto al ver la competencia desleal que enfrentan de megacadenas.

Orden confusa

En entrevista en WKAQ, Argüelles dijo que no solo sufren los comerciantes, sino sus empleados, y que “se habla de que un 20 a 25% de los comercios que estan cerrados no van a volver a abrir”.

Un mal necesario

“Hemos estado diciendo desde el principio la competencia desleal avalada por el gobierno con el pequeño comerciante que tienen estas megatiendas, farmacias de cadena extranjeras y algunas cadenas por departamento”, dijo el líder de los comerciantes en la radioemisora.

PUBLICIDAD

“Es triste ver como yo escucho a veces casi con lágrimas en los ojos a socios míos decirme ‘mira cómo se desploma mi negocio como de tiendas Walmart a la gente salir con ropa, con zapatos, con todo tipo de cosas, y yo no puedo abrir mi negocio. ‘Mis empleados no han podido coger desempleo, se están muriendo de hambre, y a esta gente les permiten seguirse enriqueciendo. Y es algo que hemos estado anunciando desde el primer momento”, agregó.

Aseguró que discutieron el tema con la gobernadora Wanda Vázquez y que esta se comprometió a que esta práctica tendría consecuencias, pero a pesar de estas expresiones ha visto operativos del gobierno con pequeños negocios, pero no con megacadenas.

Argüelles dijo también que en vez de ayudar al pequeño comerciante, la legislatura aprobó esta semana medidas que facilita a municipios a abrir comercios sin que tenga las mismas exigencias de permisos que los empresarios.

“Esperamos medidas que ayuden al comercio a restablecerse, que nos dejen trabajar, no queremos ayudas económicas, sabemos que el gobierno no tiene dinero suficiente para retribuirnos las pérdidas que estamos teniendo. Lo que queremos es que nos dejen trabajar, nosotros no vivimos de dádivas”, sostuvo el portavoz de los comerciantes.