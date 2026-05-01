La concurrida intersección de la PR-177 con la PR-889, en el área de Los Filtros en Bayamón, cerrará al tránsito debido a trabajos de asfalto que realizará la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Las labores están programadas desde el lunes, 4 de mayo hasta el viernes, 22 de mayo de 2026, frente al centro comercial Los Filtros y la megatienda Costco, en horario de 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Durante ese período, la intersección permanecerá cerrada y solo se permitirá el acceso a tráfico local en el área.

Como parte de las medidas de seguridad, se instalará rotulación, dispositivos de control de tránsito y personal abanderado para orientar a los conductores.

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La ACT explicó que los trabajos podrían variar dependiendo de las condiciones del tiempo u otros factores imprevistos.

Continúan los trabajos de asfalto en la PR-177 🚧 Gobierno de Puerto Rico Posted by Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico on Thursday, April 30, 2026

La agencia recomendó a los conductores utilizar aplicaciones de tránsito para identificar rutas alternas y evitar mayores retrasos.

Además, exhortó a manejar con precaución, reducir la velocidad y estar atentos a las señales en la zona de construcción, donde habrá personal trabajando.