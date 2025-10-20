Cinco noticias que ocurrieron en el fin de semana

1 Luto en Dorado La ciudadanía y políticos lamentaron la muerte del alcalde de Dorado, Carlos López, quien padecía de cáncer de hígado. El ejecutivo municipal estuvo al frente de la poltrona por 38 años, dejando un legado de progreso en el ayuntamiento. El sepelio de López, quien fue hospitalizado la semana pasada por complicaciones de la enfermedad, será mañana, martes.

2 Despidos en LUMA El consorcio energético LUMA Energy informó del despido de unos 160 empleados en momentos en que alega tener problemas económicos para operar. La empresa no descartó implementar “medidas adicionales” para “mantener las operaciones esenciales y continuar avanzando en la transformación energética de la isla”.

3 Desgarrador testimonio En el inicio de la vista preliminar contra Elvia Cabrera, una de las acusadas del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito, una de las testigos relató cómo la menor fue apuñalada, presuntamente, por Anthonieska Avilés, quien también enfrenta cargos por el crimen que ha estremecido a Puerto Rico. Avilés es hija de Cabrera.

4 Se retira “Machete” El receptor puertorriqueño Martín “Machete” Maldonado anunció su retiro del béisbol de las Grandes Ligas. Maldonado, de 39 años, jugó 15 temporadas en las Mayores. Además, ganó la Serie Mundial en 2022 con los Astros de Houston y fue nombrado Guante de Oro en 2017 mientras militaba con los Angels de Los Ángeles. Eso sí, el naguabeño confirmó su participación en el Clásico Mundial de Béisbol.