El Banco de Sangre de Servicios Mutuos atraviesa por una caída en los inventarios de sangre, que compromete el abasto a los hospitales del país, informó la institución en la mañana de este viernes.

Ante la “crítica” situación, se ha solicitado ayuda ciudadana para que acudan a donar sangre. Se informó que la mayor necesidad es de donantes O positivo y Rh negativo de cualquier grupo sanguíneo.

“Estamos en niveles preocupantes y entramos en temporada de huracanes con muy poco margen”, dijo el doctor Gerardo Latoni, director médico de la institución.

“No podemos empezar la temporada así. Necesitamos que la gente venga a donar ahora”, urgió.

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El galeno comentó que la distribución de sangre por los hospitales quedó ayer, jueves, por debajo del 40 % de lo necesario.

Indicó que se anticipa que los abastos continúen en picada en los próximos días.

Asimismo, Latoni explicó que este próximo domingo, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre, y los centros no abren ese día. Dijo que, por ello, el banco ha concentrado esfuerzos en estos próximos días laborables para aumentar los abastos. Informó que los centros reciben donantes sin cita.

“Una donación toma menos de una hora y puede ayudar hasta a tres pacientes. Es de lo más concreto que alguien puede hacer hoy por un vecino que ni siquiera conoce”, sostuvo el doctor.

El Banco de Sangre de Servicios Mutuos abastece a más de 40 hospitales en la isla y opera las 24 horas, todos los días del año. La sangre no se almacena de forma indefinida: las plaquetas duran cinco días y los glóbulos rojos, 42. De ahí la necesidad de un flujo constante de donantes.

Datos sobre la donación

Cada donación puede beneficiar hasta tres pacientes.

El proceso toma unos 45 minutos.

Se puede donar cada 56 días.

No hace falta ayuno; conviene venir bien alimentado e hidratado.

Requisitos para donar

Tener al menos 18 años (16 y 17 años con autorización de los padres).

Pesar un mínimo de 110 libras.

Estar en buen estado de salud.

Presentar identificación oficial con foto.

Las personas con diabetes e hipertensión controladas pueden donar.

También pueden donar aquellas personas que tengan tatuajes o perforaciones ya sanados, hechos en establecimientos regulados por el Departamento de Salud

Centros de donación y horarios

Hato Rey: Avenida Ponce de León #662. Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.; viernes y sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Tel. (787) 751-6161.

Guaynabo: Avenida F. D. Roosevelt #1504. Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.; viernes y sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Tel. (787) 751-6115.

Bayamón: Edificio Carimed Plaza, Suite 202. Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Tel. (787) 785-2797.

Caguas: Hospital Pavía Caguas. Martes, jueves y sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Tel. (787) 653-3434, ext. 1178.

Ponce: Avenida Hostos #1123 Horario especial el sábado 13 de junio, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Tel. (787) 306-0311