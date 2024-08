Con más de 645,000 abonados de LUMA Energy sin electricidad al mediodía del miércoles, Claro y Liberty Puerto Rico reportaron que cerca de 40% de las radiobases de telefonía móvil dependían de generadores para mantenerse en servicio durante la emergencia por la tormenta tropical Ernesto.

“Actualmente, todos los equipos y servicios centrales están operando en un 100%. En cuanto a la red móvil, 94% de las celdas móviles están operando, lo cual sigue proveyendo 100% de cobertura. La cobertura para los hospitales está en un 100%. Hasta el momento, tenemos 42% de nuestras celdas móviles funcionando con generadores”, detalló Giovanna Ramírez de Arellano, directora senior de comunicaciones en Liberty.

PUBLICIDAD

Agregó que “solo una avería de fibra se ha reportado. Esta afecta algunas celdas móviles. Ya tenemos personal trabajando para repararla”.

48 Fotos Ventolera provocó que cayeran árboles y bloquearan varias carreteras.

Por su parte, Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Claro, informó que “tenemos 80% de las radiobases en servicio y 98% de los clientes conectados”. Explicó que, mientras falte la energía comercial, en algunas zonas los clientes móviles pueden experimentar un servicio más lento.

“De las 26 oficinas centrales, donde están todos los equipos, tenemos cinco con generador y todas están operando. Las 200 remotas, que son más pequeñas, más o menos 40% están con generador”, indicó.

Además, la falta de servicio eléctrico está impactando la disponibilidad de internet en los hogares y negocios, dependiendo de si los clientes cuentan con servicio por cable o fibra óptica, además de si tienen generadores para encender los equipos.

Por ejemplo, Ramírez de Arellano precisó que 59% de los clientes de internet fijo estaban con servicio: “El 41% que no tiene servicio se debe principalmente a la falta de electricidad en los hogares y en los equipos de distribución en las calles”.

“En los clientes de fibra óptica, 99% de los equipos están conectados. Pero quienes no tengan luz en su casa no pueden tener servicio si no tienen ellos plantas”, expuso el ejecutivo de Claro.

Al momento de esta publicación, T-Mobile no había informado el estatus de sus operaciones.

Van reabriendo tiendas

Sobre la apertura de las tiendas, Ortiz de Montellano compartió que van reabriendo “al ritmo” en que los centros comerciales les comuniquen que hay energía y que están retomando operaciones. Mencionó que así ya ha sucedido en tiendas de Plaza Centro, en Caguas; Plaza Caribe, en Ponce; y en Mayagüez.

A su vez, Liberty indicó en una comunicación masiva a sus clientes que durante la mañana todas las operaciones presenciales estarían cerradas, pero que por los perfiles de redes sociales y la línea de servicio de Whatsapp actualizarían las reaperturas mientras vayan mejorando las condiciones del tiempo.

Mientras, T-Mobile publicó en redes sociales un enlace para consultar los horarios de reapertura de sus tiendas.