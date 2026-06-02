El Comedor de la Kennedy celebrará este próximo domingo el 5K “Milla a Milla, Plato a Plato” para recaudar fondos para su misión de proveer alimentos a comunidades vulnerables.

El evento se realizará en la avenida Kennedy, en San Juan, desde las 6:00 a.m. La transitada vía será cerrada al tránsito durante el evento, informó el chef Iván Clemente, fundador de la organización sin fines de lucro.

“Más allá de la competencia, el evento busca movilizar a familias, atletas, empresas y ciudadanos comprometidos con una misma causa: respaldar los esfuerzos de El Comedor de la Kennedy en su misión de combatir la inseguridad alimentaria en Puerto Rico”, indicó.

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Para participar del evento, en el que se podrá correr o caminar, las personas deben inscribirse en la página regiticket.com. El donativo es de $30, aunque hay una opción para un donativo solidario de $40.

Esta es la ruta del 5k “Milla a Milla, Plato a Plato”. ( Suministrada )

Hay una opción para participar del evento de manera virtual. La fecha para realizar el evento de manera virtual se extiende desde este domingo hasta el 28 de junio. El costo es el mismo.

El Comedor de la Kennedy atiende una problemática que impacta a niños, jóvenes universitarios, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, sectores que diariamente enfrentan grandes retos para acceder a alimentos y artículos de primera necesidad. Los fondos recaudados se utilizan para entregar comida preparada o bolsas de alimento en estos sectores con necesita.

“En El Comedor de la Kennedy vemos todos los días cómo un plato de comida transforma la vida de quienes atraviesan momentos difíciles; representa alivio, dignidad y esperanza para una persona o una familia. Este 5K nos permite llevar ese mensaje a la calle y unir al pueblo en una causa que nos toca a todos: que en Puerto Rico ninguno se acueste sin comer”, expresó Clemente.

Tras el evento deportivo, habrá Post Race Festival, con música en vivo de Gerardo Rivas y su Orquesta, así como sancocho para todos los participantes.

“Este evento representa mucho más que una carrera. Es una oportunidad para que Puerto Rico se una en torno a una causa urgente y profundamente humana. Cada persona que corre, camina o se inscribe está ayudando a que podamos continuar llevando alimento gratuito, apoyo y esperanza a quienes más lo necesitan”, expresó Carlos Flores, promotor del evento.