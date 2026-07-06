La ayuda humanitaria de Puerto Rico a Venezuela continúa recolectándose y saliendo hacia el vecino país que busca levantarse tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

Por parte del Gobierno de la Isla, se informó que este fin de semana envió otro avión con artículos de primera necesidad que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Venezuela.

La carga fue recibida por el padre Enrique “Kike” Camacho, de Cáritas Puerto Rico, quien coordina la distribución de los bienes en las zonas previamente identificadas, informó la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana.

“Este cargamento reúne la solidaridad de miles de puertorriqueños que acudieron a los centros de acopio establecidos en Manatí, Ponce, Mayagüez, Patillas, Fajardo y Guaynabo para ayudar a las familias afectadas por esta emergencia. La respuesta ha sido extraordinaria y demuestra una vez más el compromiso de nuestra gente con quienes atraviesan momentos difíciles”, indicó la funcionaria.

PUBLICIDAD

18 Fotos Personas siguen buscando familiares entre los escombros, mientras otras van perdiendo la esperanza de encontrarlos con vida.

La ayuda reciente enviada incluyó equipo de rescate, linternas, casetas de acampar, medicamentos de venta libre, kits de primeros auxilios, pañales desechables, leche, toallitas húmedas, sábanas, alimentos, ropa y calzado para niños, así como batas, gorros desechables y neveritas.

Rivera Santana recordó que el centro de acopio ubicado en el coliseo Mario ‘Quijote’ Morales, en Guaynabo, permanecerá abierto hasta hoy, lunes, “por lo que las personas todavía pueden llevar sus donaciones”.

El padre “Kike”, por su parte, recalcó que “en Cáritas de Puerto Rico seguimos firmes en nuestra misión de hacer llegar la ayuda a Venezuela, con la certeza de que cada donativo llegará a las manos de quienes más lo necesitan, como lo hemos venido haciendo desde el primer avión enviado”.

Hasta ayer, el doblete sísmico había cobrado las vidas de 3,342 personas y dejado heridas a más de 16,000. La cifra de desaparecidos, que en un principio rondaba los 51,000, no ha sido actualizada en una semana.

Todavía estás a tiempo

Repasa esta lista de artículos que puedes llevar a un centro de acopio:

Medicamentos

Artículos médicos

Productos de primeros auxilios

Guantes quirúrgicos

Alimentos no perecederos y productos enlatados con menos de seis meses de caducidad

Guantes de trabajo

Cascos de seguridad

Linternas

Baterías

Extensiones eléctricas

Baterías portátiles

Productos de higiene personal

Recomendación: Antes de arrancar para un lugar a llevar tu aportación, asegúrate de que esa agencia, organización o iglesia continúe con el esfuerzo de recolección.

Se activan los veterinarios

Iglesias, grupos y gremios continúan uniéndose a este esfuerzo de ayuda a Venezuela y uno de ellos es el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR), que anunció el inicio de una campaña de recaudación de fondos para apoyar los esfuerzos de respuesta dirigidos a atender a los animales afectados por el terremoto.

PUBLICIDAD

“La medicina veterinaria trasciende fronteras cuando se trata de proteger la vida y el bienestar animal. Hoy extendemos nuestra solidaridad al pueblo venezolano y, en especial, a los profesionales que trabajan incansablemente para atender a los animales afectados por esta tragedia. Invitamos a toda nuestra comunidad veterinaria y a las personas que deseen colaborar a sumarse a este esfuerzo humanitario”, expresó la Dra. Franchesca Caballero, presidenta del CMVPR.

Como parte de esta iniciativa solidaria, el Colegio hace un llamado a sus colegiados, técnicos veterinarios, empresas relacionadas con la industria y al público en general para hacer un donativo que contribuya a brindar atención veterinaria, alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para los animales afectados por la emergencia.

Como parte de su compromiso con esta causa, la organización igualará los donativos recibidos hasta un máximo de $2,000, con el propósito de ampliar el impacto de la ayuda.

Las personas interesadas podrán realizar su aportación de forma segura a través de las plataformas del Colegio accediendo a www.cmvpr.org/venezuela. La campaña permanecerá abierta hasta el próximo jueves, 16 de julio.

Todos los fondos recaudados serán canalizados directamente a Venezuela por conducto de la Asociación Civil Fundación Esfera, organización que sirve de enlace para coordinar la distribución de la ayuda a los animales afectados.

También Power Solar

Con el propósito de apoyar a las familias venezolanas en este momento de necesidad, la empresa puertorriqueña Power Solar realizó un envío de ayuda humanitaria a Venezuela, que incluyó sistemas de baterías portátiles EcoFlow y generadores eléctricos para contribuir a atender necesidades energéticas urgentes.

PUBLICIDAD

El donativo busca facilitar el acceso temporero a energía en momentos en que este recurso resulta esencial para la seguridad, la comunicación y el funcionamiento de equipos indispensables durante el proceso de recuperación.

“En Power Solar creemos que la solidaridad trasciende fronteras. Hoy extendemos nuestra mano al pueblo venezolano porque sabemos que, en momentos como este, contar con energía representa mucho más que electricidad: significa esperanza, continuidad y la posibilidad de recuperarse. Nuestro compromiso es apoyar a quienes más lo necesitan”, expresó Enrique González, presidente y principal oficial ejecutivo de Power Solar.

La empresa destacó que la energía es un componente fundamental en cualquier proceso de respuesta y recuperación tras una emergencia, ya que permite mantener operativos servicios esenciales y facilita las labores de asistencia.

Como parte de este esfuerzo, Power Solar informó que continúa identificando necesidades puntuales junto a aliados y colaboradores para definir una próxima fase de ayuda que amplíe el alcance de esta iniciativa y responda de manera efectiva a las prioridades más apremiantes de las comunidades afectadas.

Servicio al prójimo

La solidaridad se convirtió en acción gracias a una iniciativa liderada por Next Gen Leaders Organization (NGLO), la organización estudiantil de Wesleyan Academy, que movilizó a estudiantes, familias, facultad y personal administrativo en una campaña de ayuda humanitaria para las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

Impulsados por un profundo sentido de servicio y responsabilidad social, los estudiantes organizaron una jornada de recolección de suministros esenciales que permitió reunir alimentos no perecederos, productos de higiene personal, pañales, suministros médicos y otros artículos de primera necesidad.

Más allá de la ayuda humanitaria, la iniciativa representó una experiencia de aprendizaje donde los estudiantes asumieron responsabilidades en la planificación, coordinación, logística, registro de voluntarios, clasificación y organización de las donaciones.

Los estudiantes lograron enviar más de 30 cajas con artículos de primera necesidad.