El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas del terremoto de Venezuela y aseguró que reza por el pueblo venezolano en este “momento tan difícil”, tras el rezo del ángelus dominical.

“Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil”, dijo León XIV en español después de saludar a un grupo del coro de la Universidad de Métrica de Venezuela desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.

El número de fallecidos por los seísmos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela asciende a al menos 2,954 personas y el de heridos a 16,592.

18 Fotos Personas siguen buscando familiares entre los escombros, mientras otras van perdiendo la esperanza de encontrarlos con vida.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6.76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.