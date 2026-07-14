Los niveles de los embalses de Puerto Rico continúan mostrando una tendencia a la baja ante un periodo de poca precipitación que mantiene a la isla bajo condiciones de sequedad.

El monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) reflejó este martes que la mayoría de los cuerpos de agua se encuentran dentro del nivel de seguridad, aunque algunos ya comienzan a acercarse a categorías de vigilancia.

De los embalses monitoreados, dos se encuentran en nivel de observación: Carraízo, en Trujillo Alto, y Cidra. Ambos han registrado disminuciones en su nivel de almacenamiento durante los pasados días.

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Mientras, Guineo, en Orocovis, es el único embalse que permanece en la categoría de desborde, con un nivel de 902.21 metros, según el informe actualizado a las 5:00 a.m.

Entre los embalses que continúan en nivel de seguridad se encuentran:

La Plata (Comerío)

Toa Vaca (Villalba)

Río Blanco (Naguabo)

Fajardo

Carite (Guayama)

Patillas

Matrullas (Orocovis)

Guayabal (Juana Díaz)

Garzas (Adjuntas)

Guayo (Lares)

Lucchetti (Yauco)

Loco (Yauco)

Dos Bocas (Utuado)

Caonillas (Utuado)

Güajataca (Quebradillas)

Cerrillos (Ponce)

La reducción en los niveles ocurre mientras Puerto Rico continúa enfrentando un patrón de déficit de lluvia que ha provocado condiciones de sequedad en distintas zonas de la isla.

La falta de precipitaciones durante las últimas semanas ha reducido la recuperación natural de los embalses, una situación que podría agravarse si continúan los días con poca lluvia y altas temperaturas.

La AAA mantiene el monitoreo de los niveles de almacenamiento y exhorta a la ciudadanía a utilizar el agua de manera responsable, especialmente durante este periodo de menor disponibilidad del recurso.