La gobernadora Jenniffer González Colón anticipó este martes una posible programación de interrupciones del servicio de agua potable para los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que se sirven de los embalses de Carraízo, que sirve a la zona metropolitana; Cidra y Toa Vaca, en Villalba.

Indicó que la alerta se debe a que estos embalses se encuentran en nivel de observación y no se espera lluvia suficiente en los próximos tres meses como para mejorar los niveles de agua disponible para distribuir entre los abonados.

La directriz de la gobernadora a la AAA fue que evalúe los sectores afectados y cuándo pudiese iniciar este racionamiento.

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“Lo vamos a notificar para que la gente se pueda preparar”, manifestó, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

González Colón aseguró que “estamos preocupados” por la situación que se registra en los embalses y ríos por la falta de lluvia. Dijo que no se esperará a llegar a niveles críticos en los embalses para comenzar a tomar medidas de precaución. Por ello, solicitó a la AAA que evalúe la posible programación de interrupciones de servicio de agua potable.

Gráfica que muestra los niveles de embalses este 7 de julio. ( AAA )

También se alertó de bajos niveles en los ríos de la zona este, que registra el mayor déficit de lluvia y ronda entre cinco a ocho pulgadas. Pero, no se anticipó una programación de interrupciones mayor a la que ya ocurre.

El domingo pasado la AAA anunció un racionamiento para comunidades de Canóvanas y Río Grande, por lo que la gobernadora firmó una orden de emergencia para esos municipios.

Estas interrupciones del servicio de agua potable se tomarán, debido a que “se vislumbra una sequía prolongada en Puerto Rico en todo el verano”.

“Lamentablemente, no son buenas noticias. No vamos a recibir bastante lluvia” en los próximos tres meses como para detener la sequía, precisó la primera ejecutiva.

La información la dio a conocer tras participar de una reunión, realizada en La Fortaleza, con el ayudante general de la Guardia Nacional, coronel Carlos J. Rivera Román; el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Ángel Jiménez Colón; el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Román; el administrador de la Administración de Vivienda Pública, Juan A. Rosario; el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado; el Zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Josué Colón Ortiz; el director ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Rodríguez; y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel.