Arecibo.- En medio de las limitaciones que obligó la pandemia de COVID-19 y el formato de clases a distancia, Janela Deida Morales se llenó de valor y audicionó mediante video para formar parte del Coro de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA). Lo que parecía algo inalcanzable, se convirtió en una realidad que cambiaría su vida para siempre.

“Me atreví a someter la audición y poco después recibí el email que me cambió la vida, literalmente. Yo no sabía que en aquel momento dejaría muchas cosas atrás y crecería tanto. De ahí en adelante, cuando digo que el coro me cambió la vida, es una realidad”, relató la estudiante de quinto año de mercadeo en el recinto arecibeño.

El Coro de UPRA, fundado en 1979, significa para sus integrantes mucho más que un espacio para dar rienda suelta a su lado artístico. Entre ensayos y partituras, el coro se convierte en una familia y un espacio de crecimiento tanto profesional como personal.

“Comencé a salir de mi zona de confort, comencé a aprender, tuve nuevas experiencias, creé relaciones muy bonitas con mis compañeros y puedo decir que ese sentido de familiaridad que un día vi desde las sillas del público (su hermano estuvo en el coro en el 2016), hoy lo vivo día a día. Los coralistas se convirtieron en mi familia y el salón 302 en mi casa”, contó Deida Morales a Primera Hora.

Las organizaciones estudiantiles y espacios como el Coro de la UPRA han sido fundamentales en servir como soporte a los estudiantes, sobre todo en medio de dificultades personales.

“Realmente estos pasados ocho años han sido unos años difíciles para mí en lo personal, pero el coro me lo ha hecho un poco más fácil”, compartió Josué González Rodríguez, integrante del coro y miembro de la directiva.

El coro de UPRA se presentó en el “Leonardo Da Vinci International Choral Festival”, que se celebro del 11 al 14 de julio de 2023 en Florencia, Italia. ( Suministrada )

El talento musical de cada uno de los integrantes del Coro de la UPRA queda plasmado en cada uno de los escenarios en los que se paran con la misión de poner en alto el nombre de Puerto Rico, destacó Joamel González, director del coro y profesor de música. En una de sus más recientes hazañas, el Coro se alzó en julio del año pasado con tres medallas de oro en el “Leonardo Da Vinci International Choral Festival”, uno de los eventos más prestigiosos del canto coral en todo el mundo, celebrado en Florencia, Italia.

“Cuando alguien que a duras penas conoce tu idioma, llama a tu país… No es tu nombre, a quien llaman es a tu país… Te conviertes en la isla”, reflexionó González sobre la emoción de ser llamados a recibir sus premios. El éxito en Italia fue más que una victoria en una competencia; representó un momento de reconocimiento para Puerto Rico en el escenario mundial. En ese momento, el coro no solo llevaba consigo su música, sino también la cultura y el espíritu de la isla caribeña a la que pertenecen.

“Así que ya te podrás imaginar lo que es para nosotros en Arecibo, un recinto aparentemente pequeño, que podamos convertirnos en el más grande cuando nos están llamando en estos eventos internacionales”, recordó González.

La invitación a competir en Italia fue el resultado de años de arduo trabajo y dedicación, una muestra del reconocimiento internacional que el coro había empezado a cosechar. “Recibimos la invitación, es un certamen que se da solo por invitación”, relató el director del coro. La experiencia en Italia impactó la vida de los integrantes del coro.

“A mí me enorgullece decir que fui a Italia, que una puertorriqueña fue a Italia, interpretó una pieza italiana y ganó oro”, resaltó Deida Morales.

En esta competencia, el grupo coral obtuvo medella de oro en tres categorías: Mejor Coro Universitario, Mejor Interpretación de Música Sacra y Mejor Interpretación de una Obra Italiana.

La preparación para el festival fue intensa y rigurosa, superando los límites de los ensayos regulares. El director del coro aseguró que esa dedicación no solo reflejaba el deseo de excelencia musical, sino también un profundo amor por el arte de cantar en conjunto. “Era venir un domingo, era venir un día feriado”, compartió sobre los sacrificios en su tiempo libre que hicieron los estudiantes.

Tras triunfar en Florencia en el 2023, el coro se prepara ahora para celebrar 45 años de haber sido fundado en UPRA. “Como parte de eso (la celebración de los 45 años del coro) queremos desarrollar una gira nacional. Siempre hablamos de giras internacionales fuera del país, ahora queremos hablar de una gira nacional, donde podamos dar a conocer el trabajo que hacen nuestros coros, para que también los estudiantes y la comunidad externa vean lo que se está haciendo desde el recinto de Arecibo”, anunció González.

