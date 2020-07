Un total de 6,437 pruebas –moleculares y serológicas– positivas a COVID-19 fueron registradas en el BioPortal del Departamento de Salud en los pasados 14 días.

Las fechas de esta recopilación que envía la agencia sanitaria comprenden desde el 9 de julio hasta el 23 del mismo mes. En ese tiempo, se reportaron 3,036 positivos en exámenes moleculares, mientras que las rápidas sumaron 3,401.

Estas cifras representan un promedio diario de 460 pruebas positivas a coronavirus en el País.

Esto es un incremento de 283.33% en el promedio diario de los diversos exámenes que arrojan positivo a covid-19, al compáralo con los datos del mes anterior.

PUBLICIDAD

Y es que entre el 12 al 29 de junio, Puerto Rico registró solo 2,035 pruebas positivas, para un promedio diario de unas 120, entre moleculares y serológicas.

También puede leer: Se registran casi 3,000 pruebas positivas a coronavirus en 10 días

Por otro lado, el Departamento de Salud ha registrado un total de 587,963 –entre ambos tipos de exámenes– desde que empezó la pandemia hasta el pasado jueves.

Pruebas de coronavirus registradas en el Bio Portal del Departamento de Salud al 23 de julio

“Es importante recordar que en la tabla se desglosan los resultados de las pruebas reportadas al Departamento de Salud, no los casos; por lo tanto, se registran más pruebas que casos confirmados y probables. Los resultados de las pruebas se reciben de manera continua a través del BioPortal, por lo que no se debe entender que los datos presentados representan la totalidad de las pruebas realizadas a la fecha de este informe”, recalcó la agencia en su informe preliminar.

Aumenta el porciento de positividad

En el reporte mañanero del sábado, Salud indicó que hay un total de 496 personas hospitalizadas, de ellas, 57 se encuentran en cuidados intensivos y 35 con respiradores artificiales. Además, el coronavirus ha cobrado 201 vidas en el archipiélago borincano, mientras ha contagiado oficialmente a 5,042 personas y los casos probables suman 9,498: esto es un total de 14,540.

También puede leer: Muertes por COVID-19 se elevan a 201 en Puerto Rico

Otro de los datos que ha ido en aumento ha sido el porciento de positividad de las pruebas moleculares para COVID-19, que al 15 de julio se situaba en 6.8%.

PUBLICIDAD

No obstante, ese renglón se encontraba en 0.2% al 4 de junio, y luego de haber reducido del 11.3% que había marcado al 30 de marzo, primer pico de la epidemia en Puerto Rico.

Del 5 de junio al 15 de julio se registraron 4,091 casos de COVID-19 confirmados por prueba molecular.

Los datos sobre el porciento de positividad son basados en las 275,359 pruebas moleculares registradas al 23 de julio en el BioPortal de Salud, correspondientes a los días laborables del 30 de marzo hasta el 15 de julio de 2020.

“El porciento de positividad se determina una vez se reciben los resultados de al menos 4,000 muestras para el día correspondiente. Los datos de los sábados y domingos arrojan un total mucho menor de pruebas realizadas, sobre representando a los pacientes más sintomáticos. El aumento recurrente de la positividad durante los fines de semana no representa la experiencia promedio de un día laborable. Por esta razón, la gráfica no incluye los sábados y domingos. Este informe está basado en los resultados de las pruebas informadas al Departamento de Salud, no en estimados de tendencia. Los datos más recientes no necesariamente son los más fiables; siempre hay que analizarlos en el contexto informático y epidemiológico”, explicó la agencia.

Para ver los datos del 28 de mayo hasta el 6 de junio lea: Coronavirus en Puerto Rico: 1,173 pruebas positivas en 10 días

Para ver los datos del 6 de junio hasta el 12 de junio lea: Coronavirus: Salud registra 1,160 pruebas positivas en la pasada semana

PUBLICIDAD

Para ver los datos del 12 de junio al 29 de junio lea: Pruebas moleculares y serológicas arrojan promedio diario de 120 positivos en la Isla

Para ver los datos del 29 de junio al 9 de julio lea: Se registran casi 3,000 pruebas positivas a coronavirus en 10 días