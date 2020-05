Universitarios del País esperan con ansias el depósito de la ayuda federal para cubrir gastos ante la crisis del coronavirus, entre ellos, comprar alimentos y el pago del hospedaje.

Este dinero forma parte de La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES Act, en inglés) y destina directamente a los estudiantes la mitad del monto asignado a cada universidad.

Aunque en un principio se indicó que todos los estudiantes cualificarían, el Departamento de Educación federal cambió las guías de desembolso en varias ocasiones y, al final, estipuló que los universitarios beneficiados son aquellos elegibles a recibir ayudas de Título IV.

Entre los criterios para recibir la asistencia se encuentran: tener matrícula activa en un programa presencial, tener progreso académico satisfactorio, no tener deuda de un sobrepago en las subvenciones del Título IV, no estar en incumplimiento de pago en un préstamo del Título IV, ser ciudadano de Estados Unidos y no tener condena por posesión o venta de drogas.

El dinero que reciban los estudiantes deberá ser íntegro y no reflejaría reducciones por deudas con la universidad.

Primera Hora se comunicó con instituciones superiores de Puerto Rico para ver cómo iba el proceso del desembolso.

Interamericana

La Universidad Interamericana de Puerto Rico envió hoy $29.6 millones a 28,830 estudiantes. Esto incluye tanto los depósitos directos como el despacho de cheques.

Las cantidades que recibirán los estudiantes oscilarán entre $624 hasta $1,507, dependiendo la cantidad de dinero federal que le hayan asignado al recinto. La Escuela de Optometría y la Facultad de Derecho recibieron una cantidad mucho menor por lo que sus estudiantes recibirán $153.50 y $137.31, respectivamente.

“En este momento todos los estudiantes de la Universidad enfrentan la misma emergencia y grandes necesidades apremiantes en sus hogares irrespectivo de su carga académica o de la manera que escogió llevar a cabo sus estudios”, destacó por escrito el presidente de la institución, Manuel J. Fernós.

La universidad utilizó la discreción que le otorga el Departamento de Educación Federal para no hacer distinción y tratar a los estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial de igual forma, conforme a los criterios contenidos en las guías federales.

UPR

La Universidad de Puerto Rico (UPR) aún no cuenta con la “luz verde” del Departamento de Educación federal para desembolsarle el dinero a los estudiantes.

En la mañana de hoy, el presidente del sistema universitario público del País, Jorge Haddock, sostuvo una reunión con el subsecretario de la agencia de Estados Unidos, quien le explicó que establecerán un monitoreo de los desembolsos desde la Administración Central.

De acuerdo a Haddock, este proceso distinto a las demás universidades de Puerto Rico se debe a la Ley Promesa.

No obstante, el presidente –quien dijo que han trabajado el manejo de estos fondos de forma “expedita” y “urgente”– fue enfático en que ya se encuentran listos para una vez tengan el aval federal poder desembolsar el dinero. Todas las unidades y recintos ya recibieron los fondos.

Aunque ni Haddock ni el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, José L. Perdomo, pudieron ofrecer un estimado de los estudiantes que se verán beneficiados, ambos coincidieron en que serán “la mayoría” de los 48,000 matriculados este semestre.

Todas las unidades y recintos recibirán diferentes cantidades de dinero que serán repartidas equitativamente entre sus estudiantes.

“Ayudar a los estudiantes tiene prioridad y más en este tiempo”, manifestó Perdomo.

Todo aquel que tenga duda sobre el proceso puede comunicarse con el decano de Estudiantes de su campus o a través de [email protected].

UAGM

La Universidad Ana G. Méndez desembolsará este viernes $13 millones a aquellos estudiantes que poseen depósito directo. Mientras, los cheques comenzaron a imprimirse ayer.

La institución recibió un total de $26,169,596 que se distribuirán entre más de 29,000 estudiantes. Las cantidades serán de $850 –para aquellos de mayor necesidad según la Contribución Familiar Esperada (EFC) de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) y del cual se beneficiarán sobre 22,000 jóvenes para un total de $19.3 millones– y $550 a otros 6,928 universitarios que totalizan $3.8 millones.

Con el dinero restante, la UAGM creó un fondo de $2.9 millones para los que posean necesidades “extremas” o no cualificaron por los requisitos federales. Ese monto podrá ser reclamado a partir de la semana próxima a través de la Tesorería o Asistencia Económica de su recinto.

“Fue un reto. La misión desde el principio fue darle dinero a la mayor cantidad de estudiantes posible”, resaltó el vicepresidente de Asuntos Financieros de la UAGM, Carmelo Torres.

Católica

Por su parte, la Pontificia Universidad Católica comenzará los desembolsos por depósito directo el 12 de mayo y ese mismo día saldrán los cheques a las direcciones de los demás estudiantes.

Unos 7,934 universitarios se beneficiarán con pagos entre $520 y $890, según el programa de estudio, si es tarea completa o parcial, y el EFC de la FAFSA. El total desembolsado será de $6,146,190.

Como la institución recibió $6.3 millones, el dinero restante se destinará a jóvenes que por razones específicas no hayan sido elegibles. A través del sistema, ya los estudiantes pueden ver si cualificaron.

“Lo más difícil fue que el Departamento federal cambió las guías tres veces”, explicó el vicepresidente de Finanza y Administración, José Frontera, quien destacó que ya llevaban dos semanas trabajando en la clasificación de los estudiantes.

Sagrado

Por otro lado, la Universidad del Sagrado Corazón les envió hoy una notificación a 2,914 estudiantes elegibles y quienes podrán beneficiarse del fondo de $2,697,680.

La administración dividió a los seleccionados en dos grupos para poder darle prioridad a los que posean mayor necesidad económica, además de establecer un tope para asegurar que el dinero sea distribuido de la forma más amplia posible.

El primer grupo consiste de los estudiantes matriculados en bachilleratos regulares durante el semestre de enero a mayo de 2020 que son elegibles para ayuda económica federal y que tienen EFC de $5,576 o menos.

Si su EFC es de 0 y tiene nueve créditos o más recibirá $950, si tiene ocho o menos será de $575. El resto devengará $725 si posee más de nueve créditos y $450 si está matriculado en menos de ocho.

Estos estudiantes recibirán sus asignaciones en los próximos 5 a 7 días laborables.

Mientras, el segundo grupo consiste en estudiantes del programa de Enfermería a distancia que estaban en rotación en Puerto Rico al 15 de marzo y los estudiantes de este programa que estaban matriculados en rotaciones clínicas que comenzaban el pasado abril; así como los estudiantes que estaban matriculados y tomando clases en los programas graduados (maestrías y certificados post-bachillerato) al 15 de marzo. Estos jóvenes, si cumplen con los requisitos, pueden completar y someter una solicitud de asistencia de emergencia. Cada solicitud será evaluada individualmente y recibirán cualquier asignación aprobada dentro de 5 a 7 días laborales de la aprobación.

Todos los estudiantes que no hayan sometido la FAFSA para este año académico pueden someterla para ver si cualifican. Además, aquellos que sometieron la FAFSA, pero recibieron un EFC mayor de $5,576, pueden solicitar una revisión.

“Sagrado está reactivando el fondo especial Sagrado Contigo, que se nutre de sus propios fondos, no con fondos del CARES Act, para apoyar a todos los estudiantes que no son elegibles a recibir fondos bajo esta ley, o que necesitan una ayuda mayor a la que es posible con los fondos de esta ley”, indicó el presidente de la institución, Gilberto J. Marxuach Torrós.

National University

Por último, alrededor de 15,000 estudiantes de National University College recibirán esta ayuda económica, aunque no precisaron de cuánto serán las cantidades que se desembolsarán por cada uno.

La institución espera recibir los fondos en los próximos tres o cuatro días laborables, para ejecutar los desembolsos en las siguientes 24 horas, a través de depósitos directos o envío de cheques.

Ayer, recibieron la confirmación del Departamento de Educación federal que fueron autorizados $10,683,583, de la asignación total de $21,367,165 de los fondos relacionados al “Emergency Financial Aid Grants to Students under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security”.

“En National University College somos conscientes de la urgencia y la necesidad de nuestros estudiantes en estos momentos, es por esto que nuestro objetivo principal es hacer llegar las ayudas lo antes posible”, sostuvo el vicepresidente de Finanzas, Josue Medina.