El contacto de una culebra con el tendido eléctrico provocó una explosión que dejó sin luz a entre 5 o 6 mil abonados de LUMA Energy por más de 12 horas en el municipio de Florida.

Así lo confirmó el alcalde de Florida, José Genera Polanco, quien indicó que la situación ocurrió a eso de las 11:15 de la noche, aproximadamente, cuando una fuerte explosión a la altura del sector Comisión, iluminó los cielos de gran parte del municipio. En ese momento los vecinos, que habían estado desde tempranas horas sin luz, volvieron a quedarse a oscuras luego que minutos antes se hubiese reestablecido el servicio.

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“Ayer se fue la luz a las 5 y media de la tarde, por decir. Y se reestableció como a las 11:15. Pero no pasaron 10 minutos o 15 y hubo una explosión que lo vio casi todo Florida, porque realmente fue un golpe fuerte que se reflejó en varios sectores. Se vio el golpe. Obviamente a las 5 o 6 y media patrullaron e identificaron que había una culebra en un poste, casi encima de un transformador. En los aisladores”, explicó el mandatario municipal, quien añadió que todavía a las 3:00 p.m. del miércoles, los residentes y comercios del casco urbano y varios sectores se hallaban sin servicio, aunque las brigadas de LUMA se hallaban trabajando desde temprano.

José Martín, de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME), quien estuvo colaborando de cerca con los empleados de LUMA desde altas horas de la noche, explicó que el apagón se debió a un arco eléctrico, provocado cuando el reptil, que se deslizaba por los cables, hizo contacto con los aisladores del poste. Martín añadió que la explosión fue tan fuerte que incluso provocó que al poste de concreto se le volara un pedazo. “Cuando surgió la explosión, los vecinos nos llamaron, llegamos al lugar y los vecinos indicaron de la explosión. Pero los de LUMA pasaron por allí y encontraron en el barrio Sabana Hoyos de Arecibo, esa línea viene de Sabana Hoyos a Arecibo, encontraron unos cables en el piso. Ellos arreglaron esa parte y se dieron cuenta esta mañana que no llegó el voltaje a Florida. Llegó un personal de LUMA verificando y entonces encontró el poste, que le falta hasta un canto de cemento. Y entonces se dieron cuenta que había una culebra (en el poste)”.

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Martín añadió que la línea afectada es una línea de 38 mil voltios, según le dijeron los empleados de LUMA y explicó que es una situación que se repite a menudo en distintos lugares de la Isla. “Ni Gongo resuelve eso”, comentó en broma.

Según informó el alcalde, quien se hallaba en el lugar de la avería, tras largas horas sin el servicio eléctrico, LUMA les informó que en los próximos minutos se resolvería el mismo. Primera Hora intentó obtener una reacción de LUMA, pero al momento no se había producido la misma

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