Un par de minutos.

Ese fue el lapso de tiempo en que las aguas de las fuertes lluvias de anoche destruyeron todos los bienes de la casa de la madre toabajeña Xiomara Moreno.

Moreno estaba en la casa que alquila- que ubica en la planta de abajo de una residencia de dos pisos en el sector Villa Clemente- con sus tres hijas de 17, 11 y 9 años, cuando las aguas de la tormenta comenzaron a filtrarse súbita y rápidamente.

“Estuvo todo transcurriendo normal, pero de momento fue todo un caos. Nadie se lo esperaba. Llegó a salir agua de una esquina y se inundó en cuestión de nada. En lo que uno caminó de aquí y caminó de allá, ya estaba el agua adentro”, rememoró a Primera Hora.

Intentó salvar lo que pudo, pero solo logró agarrar varias piezas de ropa. Todo lo demás, desde las pertenencias de sus hijas hasta los electrodomésticos, quedó sumergido en las aguas y destruido.

“Yo perdí todo. Las camas de mis nenas, la nevera se me dañó, perdí los sillones, la estufa”, señaló. “Lo único que he podido dormir son dos horas. Yo no he podido comer. Lo único que hago es llorar. Me siento frustrada. Yo sé que no tenemos la culpa, porque nadie no tenemos culpa. No soy la única que está pasando por esto. Pero, duele, duele, duele, porque son sacrificios que uno hace”, lamentó.

La casa se llenó de agua en cuestión de minutos. ( Suministrada )

Y es en esta misma situación precaria que también está la mayoría de sus vecinos y otras cientos de personas del municipio por la fuerte vaguada que salió de Estados Unidos.

Al momento, los dueños de la casa le permitieron a Moreno hospedarse en la parte superior de la casa, donde está con su hija mayor. Mientras, su madre cuida de sus dos pequeñas en lo que buscan una solución de vivienda.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que Moreno y su familia son víctimas de desastres naturales. En el 2017, cuando pasó el huracán María, también perdieron sus pertenencias.

“Nosotras fuimos víctimas de María también. Lo perdimos todo. Cuando logramos levantarnos poco a poco con sacrificio, volvemos a pasar por lo mismo”, indicó.

Por su parte, personal municipal se comunicó con ella y recopiló su información. Dijeron que mañana estarían en comunicación con ella para asistirla.

Para ayudar a Moreno y a su familia, puede comunicarse al (939) 280-9903.