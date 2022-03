Los esfuerzos para revitalizar a Río Piedras en las pasadas dos décadas que se emprendieron desde las administraciones municipales de Jorge Santini Padilla y Carmen Yulín Cruz Soto no rindieron frutos.

Los graffitis, la criminalidad y los cierres de negocios ganaron terreno años tras años, dejando a la que una vez fuera una próspera zona comercial en decadencia.

Santini Padilla apostó a Río 2012 como su principal estrategia para innovar a Río Piedras. Se le llegó a catalogar como el proyecto de revitalización más importante que haya puesto en marcha un gobierno municipal. Más, sin embargo, dejar a un lado a la comunidad en el desarrollo de la propuesta fue el freno principal para que se alcanzara algún éxito.

El exalcalde no concedió entrevista a Primera Hora, pese a que por dos semanas se le estuvo llamando y enviando mensajes de texto a su unidad móvil. En la única conversación telefónica que se tuvo con el exincumbente para pautar una entrevista, que nunca se dio, se limitó a achacar el abandono de Río Piedras a la administración de Cruz Soto.

La iniciativa Río 2012 se dio a conocer en el 2007. Fue aprobada por la Legislatura Municipal sin el alegado consenso comunitario y comenzó a desarrollarse para el 2008. Para esa fecha, los líderes comunitarios denunciaron a la prensa el inicio con el pie izquierdo del proyecto, tras haberse desalojado varias residencias y demolido cinco edificios de apartamentos y oficinas en la calle Georgetti.

Foto de archivo de noviembre de 2011 del Paseo de Diego que evidencia la disminución de gente en el área y cierres de comercios. ( J. ISMAEL FERNANDEZ REYES )

Las denuncias que realizó el liderato de la Junta Comunitaria de Río Piedras y quien dirigía el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE), de la Universidad de Puerto Rico, Juan Giusti Cordero, incluyó el que desde el municipio se creó una nueva organización de comerciantes afín con la política de Santini Padilla para hacerle frente a la comunidad, así como cambios a la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras para quitarles poderío.

Con Río 2012 se proponía la demolición de 151 estructuras en 20 cuadras, una tercera parte del centro urbano de Río Piedras para construir nuevas obras. La mayoría no se concretizó.

La comunidad aludió que el principal logro de Río 2012 hasta su año meta, el 2012, fueron las mejoras al estacionamiento soterrado de la Plaza de Convalecencia.

Además, Santini construyó un nuevo terminal de carros públicos, revitalizó gran parte de la Plaza de Convalecencia y dejó encaminado la construcción de un nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

Una de sus propuestas principales, el traslado de la Torre Municipal de San Juan de Hato Rey al centro urbano de Río Piedras, no se concretó.

Santini Padilla llegó a decir, cuando anunció la obra en el 2012 a un costo de $51.5 millones, que era “parte esencial de la revitalización, repoblación y rehabilitación del casco urbano de Río Piedras”.

Además, el exalcalde compró a la Iglesia Católica el Colegio La Milagrosa, ubicado al lado de la Plaza del Mercado, con planes de establecer allí una escuela, que tampoco se hizo. Hoy día, la estructura, que sirvió como centro de primeros auxilios luego de la explosión en la tienda Humberto Vidal en noviembre de 1996, permanece cerrada. Fue cedida al Fideicomiso de Río Piedras para que la desarrolle.

Cambio de administración

Santini Padilla fue alcalde entre 2001 al 2013. Fue sustituido por Cruz Soto, quien lideró la ciudad hasta el 2020.

La exalcaldesa no le puso un nombre particular a su “plan de desarrollo de Río Piedras”. El mismo estaba basado en que la revitalización quedaría en manos de la Junta Comunitaria de Río Piedras y el Fideicomiso de Río Piedras, organismos que contarían con el asesoramiento de Cauce. Para lograrlo, se impulsaron cambios a la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras.

Bajo el esquema propuesto, las agencias de gobierno actuarían como “facilitadores”, no como protagonistas del plan de desarrollo.

La exalcaldesa aceptó a Primera Hora que una de las primeras estrategias que lanzó para atraer a los consumidores, que fue eliminar el 1% de la porción del IVU que está en control del municipio en la zona del casco urbano, no rindió efecto. La medida entró en vigor en diciembre de 2013 y en los cerca de tres años que estuvo en vigor, el municipio dejó de devengar $600,000.

“No notamos mejoría”, aceptó.

Cruz Soto, además, redujo las patentes y arbitrios al 50% para la zona de Río Piedras y la tasa contributiva al 10% a los nuevos comerciantes que se establecieran. Pero, los cierres continuaron tras el azote del huracán María y la pandemia del COVID-19.

La falta de dinero, luego de que el municipio se quedara sin $140 millones que tenía depositados en la cuenta del Banco Gubernamental de Fomento, fue uno de los tropiezos que dijo haber tenido para fomentar más desarrollo en Río Piedras. Alegó que trabajó “hasta donde nos dio el dinero”.

Indicó que con los fondos con los que contaba remodeló la Plaza del Mercado. Alegó que cuando asumió las riendas del municipio no tenía aire acondicionado ni ascensor de carga.

También habló de la construcción de un cuartel de la Policía Municipal en Río Piedras. Precisó que cuando llegó, los agentes estaban en un vagón.

La exalcladesa, además, construyó parte del CDT de Río Piedras, que ya había encaminado Santini Padilla. Dejó sin efecto la construcción de la Torre Municipal debido a la oposición de la comunidad.

Asimismo, sostuvo que movió a Río Piedras las oficinas de Servicio al Ciudadano, de Diversidad Funcional y de Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) a la zona, lo que aumentó el tráfico en unas 2,000 personas mensuales.

Indicó que realizó obras más allá de la zona urbana de Río Piedras. A modo de ejemplo, habló del Paseo Las Curias, en Cupey.

Asimismo, informó que entregó el Colegio La Milagrosa al Fideicomiso de Río Piedras y la Casa Ruth al Consejo Comunitario.

“Me hubiese gustado tener oportunidad de darle todos estos edificios, lotes (del municipio) a la Junta Comunitaria de Río Piedras y al Fideicomiso para que ellos los desarrollaran para mantener el carácter cultural de Río Piedras”, llegó a decir sobre las cosas que dejó inconclusas.

Asimismo, señaló que “nos tomó mucho trabajo el poder ganar la confianza de la gente de Río Piedras, de la Junta Comunitaria. Habían recibido muchas promesas y no muchas cosas se habían cumplido”.

Comentó que esta situación limitó otros desarrollos. Sin embargo, destacó que, “dejé la presencia de un liderato comunitario que, por primera vez en muchos años, era apoyada por el municipio. Es una alianza poderosa que rinde fruto hoy en día”.

De hecho, Cruz Soto señaló que la presencia comunitaria en Río Piedras fue su mayor logro.

“Yo no tengo ningún problema con que la gente siga hablando y evaluando. Eso quiere decir que de alguna manera impactamos el corazón de lo que es el gobierno... Sobre lo que se hizo o no se hizo, quiero decir que se hizo algo importante. Lo más importante, poner al timón a la comunidad. Pero, me parece interesante que año y pico todavía estemos hablando de mí”, enfatizó, al hacerle frente a las críticas que recibe sobre su responsabilidad en el deterioro de Río Piedras.

Logros que Carmen Yulín Cruz Soto se atribuye para Río Piedras

1. Estableció el plan de pago con la Organización Comunitaria de Río Piedras para pagar la deuda que sostenía la pasada administración municipal.

2. Impulsó y logró la aprobación de legislación para que Río Piedras fuera zona libre de IVU municipal.

3. Aprobó una serie de exenciones contributivas municipales especiales para Río Piedras (en pago de patentes, arbitrios de construcción) para el rescate de edificios abandonados.

4. Contrató una brigada de empleados exclusiva para la limpieza y mantenimiento del centro urbano de Río Piedras.

5. Mudó a Río Piedras varias oficinas municipales para aumentar el tráfico de personas. Así llegaron el programa WIOA, la Oficina de Ayuda al Inmigrante, Oficina de Ayuda al Ciudadano y cedió un espacio a una organización de servicios a las personas con discapacidad.

6. Arregló el aire acondicionado de la Plaza del Mercado, sus baños, el área de dominó, el ascensor de carga y el área de mayoreo.

7. Construyó un cuartel de la Policía Municipal.

8. Reconstruyó el CDT de Río Piedras, el más moderno de Puerto Rico que en una emergencia puede convertirse en un Área de Intensivo.

9. En un intento por rescatar el Paseo De Diego, se arreglaba constantemente el alumbrado y pintado la fachada de los edificios de los edificios. Aumentó la seguridad de esa área.

10. Más de un mes mantuvo la guagua de ayuda a las personas sin hogar, atendió a cientos de ellos.

11. En Buen Consejo rescató una escuela cerrada para dar allí servicios a la comunidad.

12. Restauración de la Casa Ruth.

13. Establecimiento de oferta cultural en la Casa Ruth.

14. Reconstruyó el parque de pelota de la barriada Venezuela.

15. En coordinación con el Consejo de Estudiantes de la UPR, estableció el “Pon de la IUPI” para dar transportación a estudiantes residentes de Hato Rey y Río Piedras.

16. Cuando la AMA cerró el terminal, lo adoptó y lo remodeló para convertirlo en el Terminal de los Trolleys para mantener el flujo de visitantes y ayudar a los comerciantes del área.

17. Al eliminar la AMA la ruta a Centro Médico que salía del Terminal, añadió la ruta a las Rutas de Trolleys para que los pacientes continuaran sus citas.

18. En coordinación con las organizaciones de residentes detuvo la construcción de una nueva Torre Municipal iniciada por el alcalde Santini que era rechazada por las organizaciones.

19. En coordinación y colaboración con las organizaciones de residentes le traspasó propiedades municipales para su desarrollo. Entre ellas las instalaciones del Colegio La Milagrosa, la Casa Ruth y otros edificios abandonados.

20. Estableció actividades culturales fijas para apoyar al comercio, como Jueves de Río Piedras.

21. En coordinación con los estudiantes, comerciantes y residentes estableció un servicio de vigilancia especial en la avenida Universidad todos los jueves, que es el día que los estudiantes se reúnen en la calle.

22. Adoptó y reconstruyó la escuela Luis Muñoz Rivera.