Miles de abonados de la compañía LUMA Energy experimentaron esta tarde una interrupción del servicio de energía eléctrica “debido a deficiencias en la generación de energía”.

“Se están llevando a cabo relevos de carga debido a deficiencias en la generación de energía. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones temporales del servicio”, informó la empresa a través de sus redes sociales.

“Aunque no somos responsables por la generación, colaboramos estrechamente con las compañías generatrices para proteger la estabilidad del sistema eléctrico”.

LUMA Energy está a cargo de la transmisión y distribución de energía eléctrica, mientras que la compañía Genera PR opera el componente de generación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

Las regiones más afectadas son Bayamón, con más de 10,000 clientes sin servicio, y Caguas, con sobre 4,000 afectados.