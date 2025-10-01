Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de San Juan y Santurce, se encuentran destacados en las inmediaciones de la oficina centrales de LUMA Energy, en la avenida Juan Ponce de León, en Santurce, donde se lleva a cabo una manifestación.

Según se informó unas 150 personas se encuentran protestando debido al alza en la tarifa de energía eléctrica.

Ayer el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) dio paso a dos de tres aumentos al costo energético, lo que elevará en aproximadamente $16.25 el costo promedio de la tarifa del servicio eléctrico a partir de hoy, primero de octubre.

Un tercer aumento que tendría que ver con el costo de uso de combustible más caro que tendrían un impacto de 2.5 millones de dólares, debido a interrupciones del suministro de gas natural, fue diferido por el organismo por lo que no será aplicado en el periodo de ajuste de octubre a diciembre.

Al momento la actividad transcurre en orden y se recomendó a los conductores a ejercer precaución si transita por la zona o tomar rutas alternas ya que hay congestión vehicular.