A menos de 24 horas de que se reportaran apagones por insuficiencias en el suministro de gas natural, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) dio paso a dos de tres aumentos al costo energético, lo que elevará en aproximadamente $16.25 el costo promedio de la tarifa del servicio eléctrico a partir de mañana, primero de octubre, se informó en un comunicado.

Un tercer aumento que tendría que ver con el costo de uso de combustible más caro que tendrían un impacto de 2.5 millones de dólares, debido a interrupciones del suministro de gas natural, fue diferido por el organismo por lo que no será aplicado en el periodo de ajuste de octubre a diciembre.

“Durante el presente procedimiento de reconciliación trimestral de factores, el Negociado de Energía ha identificado dos situaciones que han afectado la disponibilidad de gas natural y han provocado el uso de combustible más costoso, como el diésel, para la operación de unidades de generación”, detalló el NEPR en un comunicado en el que indicó que le solicitó a Genera más información sobre el particular, para evaluar el asunto.

Los factores aprobados y que entrarán en vigor mañana son la cláusula de Ajuste por Compra de Combustible, que asciende a .12 centavos el kilovatio por hora, la cláusula de Ajuste por Compra de Energía, de .04 centavos por kilovatio por hora y la cláusula de Subsidio de Combustible, de 0.02 centavos el kilovatio por hora, para un total de .16 centavos. “La Resolución y Orden establece que el costo por kWh en la factura de un cliente residencial con un consumo de 800kWh será 0.27507 centavos por kilovatio-hora", lee el comunicado.

Según informó previamente el Negociado, “LUMA indicó que para el trimestre hubo una insuficiencia de ingresos de FCA (ajuste por combustible) de $25,749,618.10 y una insuficiencia total de PPCA (compra de energía) de $9,855,955.78″.

El costo del kilovatio hora se encuentra actualmente en 25.69 centavos. Se estima que con el aumento solicitado suba a un promedio de 27.76 centavos el kilovatio hora.