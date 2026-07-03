La representante popular Swanny Enit Vargas, solicitó la intervención con urgencia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en la playa Ensenada Honda de Culebra, ante la acumulación de sargazo en ese litoral, lo que describió como una emergencia ambiental.

En comunicado de prensa, la legisladora indicó que la situación ha provocado la descomposición del material orgánico y reportes de una significativa mortandad de peces y otra fauna marina. “Los residentes y pescadores de Culebra nos han alertado sobre una situación sumamente preocupante en Ensenada Honda. La acumulación masiva de sargazo ha generado un proceso acelerado de descomposición que ya está provocando la muerte de peces y de otras especies marinas. No podemos permitir que este problema continúe agravándose mientras se deteriora uno de los recursos naturales más valiosos de nuestra isla municipio”, expresó Vargas Laureano.

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Añadió que le cursó una petición al DRNA para que realice una inspección y evaluación técnica inmediata de las condiciones ambientales del área, incluyendo análisis de la calidad del agua y una evaluación de la mortandad de fauna marina reportada. Asimismo, requirió que se coordine la limpieza y remoción del sargazo utilizando métodos ambientalmente responsables que eviten daños adicionales a la arena, las dunas y la vegetación costera.

La legisladora indicó que la situación ha provocado la descomposición del material orgánico y reportes de una significativa mortandad de peces y otra fauna marina. ( Suministrada )

Vargas Laureano sostuvo que la emergencia ambiental requiere atención inmediata para evitar daños mayores al ecosistema, así como consecuencias para la actividad pesquera, el turismo y la salud pública de residentes y visitantes, en especial durante esta temporada alta de turistas en la zona.

De igual forma, pidió que el material removido y los organismos marinos muertos sean dispuestos conforme a los protocolos ambientales vigentes para evitar mayores riesgos de contaminación o problemas sanitarios, además de mantener informada a la comunidad de Culebra y a las autoridades municipales sobre las acciones que se implementen. “Esta situación requiere una respuesta rápida y coordinada. Cada día que pasa aumenta el proceso de descomposición del sargazo y continúan deteriorándose la calidad del agua y las condiciones del ecosistema marino. Es importante actuar con la urgencia que amerita esta emergencia ambiental”, concluyó la legisladora.