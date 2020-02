Aleysha Díaz Vélez era una joven estudiante de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica en Ponce que soñaba con conducir un programa de televisión, escribir para algún periódico y pararse en una tarima para animar eventos.

Eran metas que compartía con su mejor amigo Alex Gabriel Santiago Ortiz, quien también se matriculó en el Colegio de Administración de Empresas para emprender junto a su hermana del alma, un trayecto en los medios de comunicación.

Pero los sueños de Aelysha ya no se harán realidad, ya que la estudiante de 22 años perdió la vida trágicamente, al ser baleada junto al joven Roberto Antonio Varela Montero, de 19 años, en un doble asesinato ocurrido durante la noche del sábado en la carretera PR-386, cerca del charco La Sopladera en el barrio Jaguas en Peñuelas.

PUBLICIDAD

“Ella quería ser conductora de programas de televisión, quería escribir para periódico, queríamos tener juntos, compartir tarima y emprender lo nuestro, sueños de jóvenes. Lamentablemente con unos sueños hermosos que ya no podrá alcanzar, pero, yo estoy aquí para eso, para que todos los sueños que ella tenía yo lograrlos porque también son mis sueños y se los voy a dedicar a ella”, confesó entre lágrimas su mejor amigo Alex Gabriel.

“Somos mejores amigos desde sexto grado, nos conocimos en un campamento de verano y desde ahí nos hicimos mejores amigos; vinimos a estudiar juntos en la universidad… una relación súper asombrosa, no la cambiaría por nada del mundo. Ella era un ser de luz, más que mi mejor amiga era mi hermana, una mujer encantadora, una persona espontanea, que lleva alegría y ese carisma que ella tiene la hizo estudiar comunicaciones, además que fue muy buena en modelaje y en fotografía, fue también porrista”, manifestó el universitario de 22 años.

El estudiante de Producción de Radio y Televisión y Relaciones Públicas Internacionales lamentó la tragedia que cegó la vida de su amiga, sobre todo, al enterarse de su muerte por las redes sociales.

Asimismo aseguró desconocer el móvil del doble asesinato pues Aleysha nunca le mostró preocupación por nada en particular, además de resaltar que la otra víctima también era amigo de la joven modelo.

“Me enteré a través de las redes sociales porque una página puso la noticia y un amigo de la otra víctima me contactó para poder comunicarme con Aleysha y al no encontrar ninguna respuesta, estuve investigando, me enteré que era ella. No era el novio de ella, era un amigo común, ellos salían como amigos comunes. Nunca me comentó nada que le preocupara”, dijo apesadumbrado.

PUBLICIDAD

El lunes será un día difícil para Alex Gabriel y la comunidad universitaria que compartió con la joven ponceña, pues llegarán a clases y hallarán su silla vacía.

“Va a ser muy difícil porque Aleysha estuvo día tras día en los salones conmigo y este semestre cogíamos cuatro clases juntos. La tenía al ladito mío y si ella necesitaba ayuda yo la ayudaba, de igual forma yo la asistía y ahora no tenerla será muy duro, porque siempre fue una persona bien alegre, nunca hubo un no de su parte y siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, siempre estaba dispuesta a hacer feliz a los demás, no importa quien fuera sin juzgar”, expresó.

De igual manera la recuerda Kenia Martínez Martínez, quien recientemente se graduó del programa de Comunicaciones.

“Nosotras cursamos varias clases hace alrededor de un año y tuve la oportunidad de trabajar con ella y compartir más allá de las experiencias normales en los salones de clases. Una joven bien alegre, le encanta el baile, de verdad, era una persona bien llena de vida, le gustaba compartir con la gente, bien amigable. Esta noticia me afecta demasiado, yo no había escuchado nada, era una buena persona”, destacó Martínez cuando supo de la tragedia.

Mientras que el profesor José Lucas Rodríguez, la describió como una muchacha con muchas aspiraciones.

“Aleysha era una joven con muchos sueños, siempre con ganas de seguir progresando en el campo, con muchas aspiraciones, incluso, había intentado en un momento dado concursar en estos espectáculos de talento y siempre estaba buscando incursionar en modelaje, actuación, canto, en el área de la televisión que era lo que le encantaba. Era una joven vivaracha, pero también centrada en lo que ella quería como meta que era graduarse para iniciar la carrera en los medios de comunicación”, manifestó el profesor de Comunicaciones de la Universidad Católica.

PUBLICIDAD

“Es una nota que nos consterna a toda la comunidad universitaria, aunque nos toca mucho, es lo difícil que está nuestra sociedad y el mensaje que me surge es que hay que aferrarse a Papa Dios para poder entender estas cosas que son bien difíciles de entender. Es una noticia inesperada de una joven en la flor de su juventud que pierda la vida de esta manera tan trágica, ciertamente impacta a toda la comunidad en general”, agregó Lucas Rodríguez.

Aleysha también se destacó como modelo, igual que su progenitora Wency Vélez.

Por eso, el diseñador ponceño René Cruz, expresó su consternación ante la inesperada partida.

“Ella modeló en varias ediciones del South Fashion Week y la madre, Wency Vélez, una mujer abnegada para su hija. Gente muy seria, modeló para South Fashion Week en todas las ediciones. La relación profesional entre nosotros y ellas fue siempre muy cordial, ¿quién puede imaginar algo así?”, subrayó el destacado diseñador de moda.